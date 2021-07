Revue « Stillwater » : une autre tragédie américaine

Comme ce film, qui se concentre sur les péchés d’un média vampirique et avide de sensations, « Stillwater » ne s’intéresse pas aux détails de l’affaire Knox mais à son utilité pour l’enseignement moral. Peu de temps après son ouverture et après une visite de l’habitat naturel de Bill – avec son arrière-plan gothique industriel et ses dîners de malbouffe solitaires – il rend visite à Allison, un voyage qu’il a fait à plusieurs reprises. Cette fois, il reste. Allison pense qu’elle a une piste qui prouvera son innocence, ce qui envoie son père dans un terrier de lapin d’enquête et, pendant un certain temps, accélère le pouls du film.

Il a également un fardeau sous la forme d’une fille, Allison (une Abigail Breslin mal interprétée), qui purge une peine dans une prison de Marseille, après avoir été reconnue coupable d’avoir sauvagement tué sa petite amie. L’histoire, conçue par McCarthy (il partage le crédit du scénario avec plusieurs autres), s’inspire de celle d’Amanda Knox, une Américaine étudiant en Italie, qui a été condamnée pour un meurtre en 2007, une affaire qui est devenue un scandale international. La condamnation de Knox a ensuite été annulée et elle est retournée aux États-Unis, immortalisée par des gros titres sordides, des livres, des documentaires et un potboiler risible de 2015 avec Kate Beckinsale.

Dernier né du réalisateur Tom McCarthy (« Spotlight »), « Stillwater » met en vedette Matt Damon dans le rôle de Bill Baker. C’est un type narratif familier avec les malheurs habituels du capitalisme tardif, y compris les concerts sans issue, les agonies familiales, la masculinité blessée. Il a aussi une touche d’exotisme à la hollywoodienne : il vient de l’Oklahoma. Un toxicomane en convalescence, Bill bascule maintenant entre balancer un marteau et prendre un genou pour Jésus. Fier, dur, seul, avec une corde de violence qui tremble sous son impassibilité, il vit dans une petite maison lugubre et mène une petite vie lugubre. Il ne dit pas grand-chose, mais il a un vrai cas de blues de l’homme blanc.

Un truisme à propos des films américains est que lorsqu’ils veulent dire quelque chose sur les États-Unis – quelque chose de grand, de profond ou de significatif – ils tirent généralement leur épingle du jeu. Il y a différentes raisons à cette timidité, la plus évidente étant la peur des sensibilités délicates du public. Et ainsi, les histoires ostensiblement politiques prennent rarement des positions partisanes, et des films comme le « Stillwater », lourdement sérieux, sombrent sous le poids de leurs bonnes intentions.

McCarthy n’est pas un cinéaste intuitif ou innovant et, comme beaucoup d’acteurs devenus réalisateurs, il est plus apte à travailler avec des interprètes qu’à raconter une histoire visuellement. Tourné par Masanobu Takayanagi, « Stillwater » a l’air et se déplace très bien – c’est solide, professionnel – et Marseille, avec son soleil et son noir, tire son poids atmosphérique alors que Bill cartographie la ville, essayant de chasser des indices et des méchants. L’acteur algérien français sous-utilisé Moussa Maaskri, qui gagne également son salaire, joue l’un de ces détectives privés rusés et fatigués du monde qui, comme le spectateur, comprend les choses bien avant Bill.

Beaucoup de choses se passent, y compris une relation abrupte et peu convaincante avec une actrice de théâtre française, Virginie (l’électrique Camille Cottin, de l’émission Netflix « Call My Agent! »). Le personnage est un fantasme, un ange au service d’un corps chaud et d’un garçon mignon (Lilou Siauvaud) ; parmi ses nombreux attributs invraisemblables, elle n’est pas gênée par l’incapacité de Bill à parler français. Mais Cottin, un interprète charismatique dont l’intensité fébrile est sa propre force gravitationnelle, vous garde facilement engagé et curieux. Elle donne à son jus de personnage et à ses scènes une charge palpable, un soulagement compte tenu de la réserve de plomb de Bill.