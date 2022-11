Revue ‘Spirited’: Un tas de charlatanisme

« Spirited » tente d’inverser l’histoire de Dickens, transformant les fantômes en héros. The Ghost of Christmas Present (Will Ferrell) est déçu par son travail obsédant aux côtés de ses collègues Jacob Marley (Patrick Page), the Ghost of Christmas Past (Sunita Mani) et the Ghost of Christmas Yet to Come (Loren Woods, et exprimé par Tracy Morgan). Il a commencé à se demander si leurs hantises font une réelle différence dans le monde.

Ce n’est pas seulement que ce film Apple TV+ (maintenant en salles, en streaming le 18 novembre) est la milliardième adaptation de « A Christmas Carol » ; Dickens était un tel OG que nous sommes naturellement obsédés par le fait de raconter son histoire depuis. Le problème est que le film de singe rappelle toutes les pires qualités de la toute nouvelle technologie prête pour les vacances fraîchement sortie des contreforts de Cupertino, en Californie: il a l’air cher et tente de tout faire à la fois, mais c’est plus brillant que substance – et à peu près aussi drôle que le prix du marché d’un nouvel iPhone.

Pour son prochain projet de rachat, Present choisit Clint Briggs (Ryan Reynolds), un responsable marketing cynique et égoïste qui tisse des mensonges et fabrique des conflits sur les réseaux sociaux pour gagner sa vie. C’est un Scrooge volontaire, une combinaison charismatique de, comme le dit Present, Mussolini et Ryan Seacrest. Alors que Present aide à guider Clint tout au long de son voyage à la Dickens, chaque étape de la façon dont Clint renverse les rôles, déballant la crise existentielle de Present et le passé qu’il a lui-même essayé d’éviter.

Et ai-je mentionné que c’est une comédie musicale? Oui, « Spirited » fait le choix audacieux d’être une comédie musicale mettant en vedette deux acteurs qui ne savent pas chanter. Benj Pasek et Justin Paul (“La La Land”, “The Greatest Showman”) font partie de l’équipe de composition de chansons, combinant des paroles pat avec les mélodies oubliables du compositeur Dominic Lewis. Il y a au moins la chorégraphie époustouflante de Chloé Arnold, une combinaison éblouissante de claquettes, de hip-hop et de jazz interprétée par un ensemble massif de chanteurs et de danseurs de fond. Mais la combinaison de ce spectacle raffiné avec la voix inefficace du duo principal – et des visuels et des effets spéciaux étrangement étranges – transforme « Spirited » en une comédie musicale décousue avec tous les signes extérieurs superficiels d’un flop de Broadway.

Le film mise imprudemment sur la qualité marchande de ses deux personnages principaux, dont les agressions impitoyables et la répartie armée rendent l’humour aussi marrant que la pierre angulaire d’un festin de vacances. Le film fait également référence aux fausses nouvelles, aux trolls Twitter et à la culture d’annulation (avec une blague pandémique), soulignant odieusement ses sarcasmes car il les fait comme si la méta-conscience du film l’absolvait de sa comédie fastidieuse – mais vous pouvez ‘ t avoir votre gâteau aux fruits et le manger aussi.

Deux heures, c’est une durée trop généreuse pour le gâchis tentaculaire d’une intrigue de ce film, qui utilise le scénario de Reynolds pour s’écarter d’un récit cliché avec une intrigue secondaire romantique digne de grincer des dents. Le film finit par sauter au hasard de l’arc de Clint à celui de Present, essayant d’honorer les deux de manière égale et d’équilibrer le modèle traditionnel de chant de Noël avec ses rebondissements et ses inversions modernes.

Lorsque Marley apparaît, avec ses chaînes et ses bagages fantomatiques en remorque, pour avertir Clint des hantises à venir, Clint interrompt à plusieurs reprises sa chanson d’introduction pour mettre l’histoire au clair : ça va être “A Christmas Carol”, n’est-ce pas ? Comme “Scrooged”?