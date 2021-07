Revue ‘Space Jam: A New Legacy’: ce n’est pas tout à fait tout, les amis

La comédie « Space Jam » de 1996, dans laquelle Michael Jordan a rencontré l’équipe de Looney Tunes, a la réputation d’être l’une de ces images que tout le monde a vues mais que peu de critiques ont trouvées satisfaisantes. (Une critique positive remarquable au contraire.) Cela n’a pas dissuadé Warner Media de construire un véhicule vedette pour le titan du basket-ball contemporain LeBron James autour de la même vanité. Seulement hypertrophié. Naturellement. Réalisé par Malcolm D. Lee à partir d’un scénario de six scénaristes crédités, « Space Jam: A New Legacy » a un peu plus l’esprit agité que son prédécesseur. Ici, James se voit confier une famille fictive, dans laquelle le fils cadet Dom (Cedric Joe) est plus intéressé par la conception de jeux vidéo que par le travail sur les layups sur le terrain de basket du palais James.

Ce conflit attire l’attention d’un algorithme sociopathe presque omniscient (mais ne le sont-ils pas tous ?) au sein du « server-verse » de Warner à Burbank (où James est courtisé par le géant des médias). Incarnée par Don Cheadle, la créature ambitieuse (qui s’appelle Al G. Rhythm) entraîne Dom et LeBron dans le vaste monde des propriétés intellectuelles de Warner et met en place un duel de basket à gros enjeux. Dans l’espoir de faire échouer les chances du père, Al selle LeBron avec les bien-aimés loufoques Bugs, Daffy, Sylvester et al.

Le drame fiévreux d’ Odipe frappe des notes inquiétantes, et Cheadle génère finalement une menace réelle à mesure qu’il ressemble à un certain supervillain qui claque des doigts et qui n’est pas sous copyright Warner. Il y a une satire presque astucieuse de la vie axée sur les applications qui bouillonne sous les méta high jinks. Et le film jette tellement de gags à l’écran que plusieurs blagues collent réellement. Mais la surcharge sensorielle intentionnelle produit principalement une stupéfaction vertigineuse, laissant un spectateur se sentir comme Wile E. Coyote après avoir heurté un mur de mesa. Space Jam : un nouvel héritage

Classé PG pour son humour de dessin animé plus salé que d’habitude. Durée : 1 heure 55 minutes. Dans les théâtres et sur HBO Max.