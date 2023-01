Revue “Souvenez-vous de ceci”: un portrait saisissant de la résilience

L’automne dernier, David Strathairn a captivé les spectateurs de Brooklyn avec sa performance solo dans «Remember This: The Lesson of Jan Karski», illustrant le voyage déchirant du combattant de la résistance polonaise en exil pendant la Seconde Guerre mondiale. Produit à l’origine par Theatre for a New Audience dans le cadre du Laboratory for Global Performance and Politics de l’Université de Georgetown, “Remember This” s’est inspiré des documentaires dans lesquels le vrai Karski est apparu – “Shoah” de 1985 et “The Karski Report” de 2010. » – ainsi que les propres écrits et conférences de Karski au cours de ses décennies en tant que professeur à Georgetown. Le résultat a été un décor austère et minimaliste dans lequel Strathairn a recréé les horreurs que Karski, décédé en 2000 à l’âge de 86 ans, a endurées en n’utilisant rien de plus qu’une table, deux chaises et une veste de costume.