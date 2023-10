Revue Sokito Devista Vegan : S’agit-il des meilleures bottes végétaliennes de tous les temps ?

Au début des années 2000, les Adidas Predator de David Beckham étaient les chaussures du moment – ​​mais elles ne convenaient pas à tout le monde, suscitant des critiques dans certains milieux pour les matériaux avec lesquels elles étaient fabriquées.

Traditionnellement, le cuir de kangourou est un matériau populaire utilisé dans les chaussures de football. Il offre durabilité, confort et est certainement plus joli que le plastique plus futuriste pour lequel certaines marques ont opté ce siècle, bien sûr – mais il y a certainement un problème moral pour beaucoup. Même si vous n’êtes pas végétalien, vous pouvez choisir de ne pas porter de fourrure : et quelle est la différence entre cela et le cuir animal ?

Heureusement, le cuir K n’est plus le matériau inégalé qu’il était autrefois. Les options synthétiques se sont considérablement améliorées au cours des 20 dernières années – et la botte Devista Vegan de Sokito en est la preuve. Chaussure de football entièrement végétalienne qui offre le même niveau de luxe sans lésiner sur le look, la Devista Vegan est la première chaussure de football à être certifiée par la Vegan Society. Elle ressemble et se sent comme une botte ordinaire, mais avec la technologie du futur dans chaque point.

Comment nous avons testé

(Crédit image : Sokito)

Ces bottes ont été testées dans le parc pour un kickabout sur de la vieille herbe ordinaire et ennuyeuse. La surface était un peu mouillée après la pluie d’hier, mais l’herbe n’était pas trop longue pour que le ballon glisse sur la surface. Juste comme nous l’aimons.

Confort et ajustement

Image 1 de 2 (Crédit image : Sokito) (Crédit image : Sokito)

La plus grande question concernant toute botte végétalienne est peut-être la sensation du cuir par rapport à une botte kangourou moyenne. Cependant, quelques minutes après avoir porté les Devistas, nous avions pratiquement oublié l’USP.

Tout comme les hamburgers Quorn ressemblent de plus en plus aux vrais, vous ne pouvez pas en fait dites que Sokito a utilisé des matériaux 100% végétaliens avec celui-ci. La Devista est douce au pied, s’étire lorsque vous bougez – contrairement à de nombreux matériaux synthétiques trouvés dans les bottes plus légères – et offre une sensation de haute qualité. Si Sokito a utilisé des matériaux de substitution, ce n’est certainement pas le cas.

Un aspect sous-estimé de ceux-ci est qu’ils sont également faciles à enfiler. Aucun chausse-pied n’est nécessaire : elles s’enfilent, elles restent en place et contrairement à beaucoup de chaussures de football haut de gamme, elles ne sont pas trop ajustées à vos pieds.

Mais la chose la plus surprenante à propos de ces bottes est peut-être leur légèreté. Vous ne devriez évidemment pas juger un livre par sa couverture, mais ils ne semblent certainement pas conçus pour les speedsters : pourtant, les Devistas sont remarquablement légères sur vos pieds, bien qu’elles ressemblent à du cuir de première qualité à l’œil. Trompeur (dans le bon sens).

Sur le terrain

(Crédit image : Sokito)

Regardez ces chaussures et vous pourriez les imaginer portées par un métronome du milieu de terrain italien dans les années 90. Sans surprise, ils résistent bien au test Pirlo.

Les Devistas sont agréables à utiliser pour lancer un balayage croisé, grâce aux coussinets situés à l’avant de la botte. Non seulement en termes de distribution, le matériau souple sur toute la chaussure les rend agréables pour contrôler une passe pingée sous n’importe quel angle – et la forme de ces bottes les rend parfaites pour frapper une balle avec n’importe quelle partie de votre pied puisqu’il n’y a pas de zones ciblées. , comme sur un Predator.

La plaque à crampons est solide et offre également une bonne adhérence sur l’herbe : comme mentionné, nous avions une surface légèrement glissante et nous ne nous sentions pas du tout en danger de chute dans les Devistas. Les Devistas se sentent fortes, d’accord : le genre de bottes que votre père approuverait, mais avec le genre de douceur aussi, qui peut faire ressortir l’adresse de votre jeu.

Mais même si les Devistas se sentent classiques, ils se sentent chez eux dans le jeu moderne. Il est facile de tourner, de changer de rythme et de pivoter dans ces choses-là : elles semblent à des années-lumière des bottes d’il y a même 10 ans. Elles sont bien plus légères que certains modèles de bottes en particulier conçu être léger et rapide. C’est très impressionnant.

C’est un véritable modèle touche-à-tout : que vous soyez un avant-centre ou un défenseur central, un joueur créatif ou un cruncher destructeur, ils résistent admirablement à la plupart des tâches.

Conception

(Crédit image : Sokito)

Sagement, Sokito a choisi de ne pas surcharger les Devistas avec des fioritures fantaisistes partout. Il s’agit d’une chaussure pragmatique qui parle sur le terrain plutôt que sur les étagères – et elle a l’air élégante, mature et raisonnable.

Votre regard est donc attiré par les coutures et la plaque à crampons qui les accompagne. Les coutures sont vraiment subtiles, du point de vue du design, et sont superbes de près, avec la plaque à crampons offrant un éclair de couleur.

Et même s’il aurait été trop facile pour Sokito de passer au vert avec la couleur de celui-ci – c’est végétalien, vous savez – ils ont opté pour une teinte orange vif. Cela rappelle les bottes du début des années 2010, en pensant spécifiquement aux nuances des bottes Nike de la Coupe du Monde pour l’Afrique du Sud et des F50 d’Adidas à cette époque – mais cela semble toujours contemporain sur les Devistas.

Il existe également des versions blanchies des bottes. Ceux ceux-ci sont nos préférés.

Résumé

(Crédit image : Sokito)

Sokito n’est évidemment pas l’un des grands noms du monde des chaussures de football, mais ils ont construit une chaussure qui peut rivaliser avec certaines des chaussures les plus établies au monde. Étant donné qu’il n’y a pas d’accent particulier sur un rôle dans le jeu ou un type de joueur pour lequel ces chaussures devraient être portées, c’est encore plus impressionnant.

Ils se sentent bien, ils jouent bien et ils sont particulièrement beaux aussi. Alors que le football s’éloigne du cuir K et adopte des matériaux végétaliens, ces chaussures pourraient bien être les chaussures dans lesquelles investir.