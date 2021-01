En tant que photographe, Boniface «Softie» Mwangi s’est fait un nom en enregistrant le carnage de la violence post-électorale au Kenya en 2007 (y compris les travaux publiés dans cet article). Embrassant l’activisme, il a fait campagne pour la réforme de la politique corrompue du pays avec ses dynasties, l’achat de voix et le tribalisme postcolonial. Dans le documentaire parfois déroutant de Sam Soko «Softie», Mwangi se présente comme une figure sans prétention émouvante: un ardent défenseur des processus démocratiques, mais un réaliste chevronné des forces néfastes dans son pays d’origine. Le film traverse environ une décennie d’histoire personnelle et nationale. Mwangi mène des manifestations – des marches attaquées par la police anti-émeute à une cascade qui déchaîne des porcs devant le parlement – puis se présente lui-même aux élections législatives. À bien des égards, c’est un documentaire de campagne standard, dans des conditions instables; des enregistrements avec l’épouse de Mwangi, Njeri, et leurs enfants ponctuent la sensibilisation des électeurs de sa campagne et luttent pour vaincre leur candidat rival, un chanteur pop.

Après que Mwangi et sa famille aient reçu des menaces de mort, Njeri incite les enfants à s’installer à Jersey City. Soko regorge d’images saisissantes de brutalité et d’agitation, avec des éclats d’histoire et d’analyse de l’actualité. Mais malgré une grande attention portée à la lutte de Mwangi pour équilibrer la famille et la politique, le film néglige d’étoffer sa politique.