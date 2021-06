Revue « Slow Machine » : à quoi rêvent les actrices paranoïaques ?

À la fois enjeux élevés et discret, « Slow Machine », le premier long métrage énigmatique de Joe DeNardo et Paul Felten, qui l’a également écrit, suit une actrice suédoise nommée Stephanie (Stephanie Hayes). Elle devient amoureuse de Gerard (Scott Shepherd), un agent de renseignement du département de police de New York, et couche avec des musiciens indépendants du nord de l’État, dont Eleanor Friedberger (comme elle-même). En chemin, Stéphanie assiste à une réunion des AA et prend un verre avec Chloë Sevigny (jouant une version épineuse d’elle-même) – les deux événements sont légèrement interrompus par une éventuelle alerte à la bombe.

L’auteur français aux tendances mystiques Jacques Rivette explicitement influencé les réalisateurs, mais il y a aussi des traces paranoïaques et insomniaques de « Sleepwalk » de Sara Driver et de « Variety » de Bette Gordon. Les flirts tabous avec l’autorité et le danger rappellent « In the Cut » de Jane Campion. Tous sont des films new-yorkais, mais le New York de DeNardo et Felten est presque impossible à placer. Des emplacements vagues, ainsi que l’utilisation de films pointillistes de 16 millimètres et de monologues d’acteurs, améliorent une qualité méta rêveuse en jeu.