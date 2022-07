Revue « Skies of Lebanon » : Une belle vie, pendant un certain temps

Dans l’imaginaire populaire occidental, le Liban est le plus souvent invoqué comme un lieu de ruine et de conflits, et non de romantisme et d’enchantement. Le premier long métrage de la cinéaste Chloé Mazlo, « Ciels du Liban », est, entre autres, un intrigant balancement du pendule de la représentation. Mettant en vedette l’actrice italienne Alba Rohrwacher, le film s’ouvre en 1977, alors qu’Alice, son personnage, quitte le pays. A bord d’un navire, elle commence à écrire une lettre. Dans la première de nombreuses surprises visuelles, le film change de mode, passant à l’animation en stop-motion, alors qu’Alice raconte une enfance oppressante des années 1950 en Suisse. Après une formation pour devenir fille au pair, elle prend une mission aussi loin de chez elle que possible : à Beyrouth.

La capitale libanaise est ici représentée via des cadres de type diorama avec des photos vintage pour les arrière-plans. L’effet est un livre de contes. Ainsi va le récit, pendant un certain temps : Chaque jour, Alice emmène son bébé dans un petit café, et là, elle rencontre Joseph (Wajdi Mouawad), un charmant ingénieur de fusée dont elle tombera amoureuse et se mariera.