Revue ‘Sibérie’: Bête des Terres Sauvages du Nord

Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’un ours les frappe. C’est ce qui arrive à Clint (Willem Dafoe) dans « Siberia », le dernier psychodrame d’Abel Ferrara, qui se déroule également dans la nature enneigée de l’Arctique et les confins désolés d’un esprit inquiet. Ce voyage de rêve pur et tonique commence avec Clint en tant que barman frontalier dans une cabane, au service d’un chasseur ou d’une babouchka, et le suit dans une poursuite en traîneau à chiens à travers des souvenirs et des visions. L’attaque de l’ours se déroule dans une coupe fracassante inoubliable, brisant le plan apparent de Clint pour se cacher du monde. Mais contrairement aux créations les plus infâmes de Ferrare – les mauvais lieutenants, les rois de New York – les transgressions de Clint ne semblent pas spectaculaires. Cela ne l’empêche pas de ruminer et de s’apitoyer sur lui-même – sur des relations passées, un père de l’ère Eisenhower (également joué par Dafoe) ou de perdre le contact avec le sens de l’âme. (Sans parler de vivre avec l’héritage mondial d’atrocités, que Ferrara invoque brièvement et de façon cauchemardesque.) Aussi : mystiques !

Dafoe, proche collaborateur de Ferrara, apporte l’intensité et la nudité (pas seulement physique) nécessaires au voyage du film. Je ne peux pas penser à d’autres acteurs de son niveau qui pourraient garder un sens du vrai nord dans une histoire non linéaire comme celle-ci, de la scène de l’ours à la scène de sexe en passant par les confrontations sérieuses, au milieu de citations de Saint Augustin et Nietzsche.

Visuellement, Ferrara l’envoie dans des vols étranges à travers la nature sauvage jour et nuit et dans des cavernes et des sanctuaires vertigineux (hantés par des motifs musicaux mélancoliques composés par Joe Delia). Le film (co-écrit par Ferrara et Christ Zois) se termine de manière énigmatique, comme le font les rêves. Ce refus de mettre en scène une conclusion ou une rédemption ordonnée pourrait être la chose la plus audacieuse du film. Sibérie

Classé R pour les éléments dont (certains) rêves sont faits, tels que le contenu sexuel fort et la violence dérangeante. Durée : 1 heure 32 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.