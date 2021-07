Revue ‘Secousse’ : Danger, Haute Tension

Lindy (Kate Beckinsale), le héros du thriller d’action-vengeance de Tanya Wexler « Jolt » (en streaming sur Amazon) n’a aucune patience pour les irritants et les inconsidérés. Lorsqu’elle rencontre quelqu’un de grossier ou de grincheux – une serveuse insolente, disons, ou un passeur dans le métro – elle bouillonne de colère, comme allergique au moindre manque d’étiquette ou de politesse sociale. Et parce que Lindy souffre d’une maladie neurologique rare qui provoque des tendances hyperagressives et des impulsions violentes, elle bat généralement ces délinquants sans méfiance dans un désordre sanglant. Elle est comme Larry David croisé avec The Terminator.