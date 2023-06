Revue Sarah Beeny vs Cancer – cruciale et presque insupportablement franche

Ouious connaissez peut-être Sarah Beeny grâce à ses émissions immobilières ou à sa nouvelle vie à la campagne, et vous la voyez peut-être comme une personne aux manches retroussées, capable de faire et qui s’entend bien. Les fissures Sarah Beeny vs Cancer ouvrent une fenêtre sur un domaine plus personnel de sa vie. En août 2022, Beeny a reçu un diagnostic de cancer du sein. Au début, elle pensait qu’elle pourrait le garder pour elle et ne pas rendre publique la nouvelle, mais dans ce documentaire d’une heure sur son diagnostic et son traitement, elle explique qu’elle s’est rendu compte que faire un film à ce sujet pourrait l’aider et pourrait aider n’importe qui. d’autre en passant par là aussi.

Le film commence trois semaines après le diagnostic de Beeny. Elle a trois bosses dans son sein gauche, explique-t-elle, qui sont de grade 3, « le type le plus actif ». La mère de Beeny est décédée d’un cancer du sein à 39 ans et une grande partie de ce film voit Beeny explorer son propre traitement tout en le comparant à ce que sa mère a vécu 40 ans plus tôt. « J’ai passé 40 ans à attendre qu’on me dise que j’ai un cancer du sein », dit-elle, tout en plaisantant avec l’équipe de tournage en disant qu’ils ne savaient pas dans quel genre de film ils s’engageaient.

C’est une histoire racontée avec franchise et bonne humeur, plus sensible et moins combative que ne le suggère le titre. Beeny décide très tôt que « sein » est un terme trop clinique et elle les appellera « seins, en fait ». Lorsqu’elle subit une chirurgie reconstructive, elle compare cela à « rembourrer un coussin… avec de la mousse à mémoire de forme ». Son mari, Graham, l’appelle «une force de la nature» et offre une perspective utile sur ce que c’est que d’être le partenaire d’une personne qui reçoit un traitement contre le cancer. Ses quatre fils adolescents font de même pour les enfants qui comprennent et font face à la maladie d’un parent. Elle décide de se couper les cheveux avant qu’ils ne tombent et les garçons l’aident. Elle en fait don à une association caritative qui en fera une perruque pour enfants. « Ce n’est pas si mal du tout », dit-elle.

Beeny a décidé de se couper les cheveux avant qu’ils ne tombent et de les donner à une association caritative. Photographie : Nicky Johnston

Cet «acier intérieur» la soutient pendant un certain temps, mais cela devient certainement beaucoup moins un film d’acier au fur et à mesure. L’une de ses grandes craintes est de ne pas être là pour ses fils. «Les gens ont besoin de leur mère», dit-elle, sa voix se brisant naturellement d’émotion. Elle avait 10 ans lorsque sa mère est décédée. Lorsqu’elle a reçu son propre diagnostic, elle avait passé tellement de temps à l’anticiper qu’elle l’a interprété comme si les médecins disaient : « De quelle couleur de cercueil avez-vous envie ? »

L’un des principaux fils conducteurs du documentaire est de savoir combien de choses ont changé depuis la mort de sa mère en 1982, ce qu’elle apprend à travers les dossiers médicaux de sa mère. Plus tard, elle parle du film comme explorant le passé (sa mère) et le présent (sa propre maladie), mais elle l’emmène aussi dans le futur, rencontrant l’inventeur d’une nouvelle technologie qui analyse les tissus grâce à la fumée produite lors de l’opération. il. Elle apprend également que les taux de survie se sont considérablement améliorés au cours des 40 dernières années. Beeny admet qu’elle affronte ses peurs et les gère en les rencontrant de front. Elle essaie aussi de retrousser ses manches et de vivre avec le cancer. Elle dit avoir tendance à passer en mode organisation en cas de crise, ce qui ne surprendra personne ayant vu ses salons immobiliers. Même ici, on la voit filmer un épisode de sa série de l’après-midi le lendemain de sa sortie de l’hôpital.

Yet it doesn’t shy away from how tough chemotherapy can be, nor does it ignore the “rollercoaster” of treatment and the decisions that must be made. Beeny does not want cameras to show her first chemo session, but later, we see it. “This is it, really,” she says, having a biscuit. She shows us the times she feels relatively OK afterwards, and the times she feels so awful that she has to go into A&E. We see her undergoing an ultrasound to measure the tumours. After the mastectomy and reconstructive surgery, she says that “everything hurts, to be honest”, and it takes her some weeks to start to feel well again. Her candour is a crucial element and it offers important balance.

This is a well-rounded documentary that aims to be of some use to others, and is likely to fulfil that brief. In opening up about her own experiences, Beeny urges others not to be afraid. Don’t be too afraid to get your breasts – sorry, boobs – checked, she says, as her own treatment reaches a sort-of endpoint, and she reminds viewers that progress is being made, every day.