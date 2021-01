L’interaction qui s’ensuit entre le soignant et le patient, la foi et le déni, l’ascétisme et l’intempérance, passe de l’effrayant au comique morbide. Déterminée à profiter de ses dernières semaines, Amanda se soumet aux prières de Maud tout en restant une hédoniste enthousiaste. Fumant et buvant avec délectation, accueillant des rassemblements de ses amis bohèmes et romançant une jeune amante (Lily Frazer), Amanda trouve néanmoins du réconfort dans l’intimité des services discrets de Maud. Pourtant, Maud est un mystère (d’une part, comme nous l’apprendrons tard dans le film, son nom n’est pas vraiment Maud), mais qu’elle soit une bible-thumper ou quelque chose d’infiniment plus sinistre, nous avons à peine 84 minutes pour trouver en dehors.

Maud (un Morfydd Clark fascinant) est une infirmière en soins palliatifs résidant dans une ville balnéaire britannique sans nom. Une religieuse récemment convertie – nous ne savons pas pourquoi, mais l’ouverture effroyablement sanglante du film fait plus que suggérer un traumatisme profond – Maud pense que Dieu l’a choisie pour guider les morts vers le salut. Cette mission la mène au manoir interdit d’Amanda (Jennifer Ehle), une célèbre danseuse et chorégraphe maintenant atteinte d’un lymphome à un stade avancé.

Plier l’excitation sexuelle et l’extase religieuse en une seule sensation haletante, « Saint Maud », Le premier long métrage de la réalisatrice Rose Glass, s’enfonce dans l’esprit d’une jeune femme solitaire et trouve l’or de la psycho-horreur.

Utilisant chacun d’eux, Glass s’appuie fortement sur une atmosphère hermétique bourdonnant de fanatisme et de luxure à peine réprimée. Plongée dans la transe et assombrie par des douleurs d’estomac enflammées, Maud nourrit une piété qui ne semble jamais moins qu’un fardeau. Dans une séquence troublante, elle erre devant les arcades délabrées de la ville et dans un bar, son désespoir pour la compagnie submergeant son dégoût pour ses propres besoins. Mais il y a un prix, comme le prouvent les marques rouges surélevées sur son corps pâle: la passion pour qui que ce soit d’autre que le Christ doit être punie.

«Que Dieu vous bénisse et ne gaspille jamais votre douleur», dit-elle à un mendiant, indiquant peut-être que ses propres souffrances sont gaspillées. Et tandis que les effets spéciaux gracieux du film laissent de la place pour plus d’une lecture des actions de Maud – une ambivalence qui est la plus prononcée dans la magnifique finale hallucinante – il est clair qu’elle est sur une trajectoire fixe, celle qui promet un apogée du Grand Guignol à ses apparentes illusions.

Formellement contrôlée et visuellement élégante, «Saint Maud» a une beauté sombre et gâtée et un point de vue changeant qui interroge la vision déformée de Maud. Privilégiant la suggestion aux spécificités, le scénario (également de Glass) n’évite pas toujours les nids-de-poule familiers du genre: les saignements de nez et les intérieurs gothiques, l’éclairage sinistre et les comportements autodestructeurs. Les gestes vers le passé troublé de Maud restent vagues, mais l’art et la sensualité du film vous aspirent. Maud sait qu’elle ne peut pas sauver le corps d’Amanda; ce qu’elle veut, c’est son âme.

Classé R pour les ciseaux mortels et la spiritualité loufoque. Durée: 1 heure 24 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.