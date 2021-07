Revue « Running Against the Wind » : Amour et amitié à Addis-Abeba

Après deux meilleurs amis d’enfance d’une zone rurale d’Éthiopie qui se réunissent après une décennie d’intervalle, « Running Against the Wind » est beaucoup de choses: un drame sportif, une histoire de passage à l’âge adulte, un film de gangster. Entamant une rafale d’événements dans sa durée d’exécution d’une heure et 56 minutes – sur des airs pop constants et en constante évolution – le film n’est, à tout le moins, jamais ennuyeux.

C’est aussi, malgré une vanité potentiellement convaincante, assez ridicule.

Dans les premières scènes, les amis sont encore jeunes : Abdi est un coureur doué tandis que Salomon aime la photographie après qu’un travailleur humanitaire ait emmené les garçons dans un voyage révélateur dans la capitale animée d’Addis-Abeba. Mais peu de temps après, le petit Salomon attrape la caméra sophistiquée de l’ouvrier et s’enfuit en ville, pour ne plus jamais être revu.

Avance rapide jusqu’à nos jours et Abdi (Ashenafi Nigusu) est un champion national de course à pied toujours à la recherche de son copain perdu. Il s’avère que Salomon (Mikias Wolde) est vivant, mais il s’est mêlé à un groupe de voyous qui sont vexés lorsque Abdi, aux lacets étroits, entre en scène et propose à son ami un travail honnête pour son entraîneur de course – qui promeut finalement Solomon au poste de photographe de l’équipe.