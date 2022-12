Revue Roku Express 2022 : ce streamer est coincé dans le passé

Nous faisons tous des erreurs, mais cette année, Roku en a fait une grosse. L’entreprise qui fabrique certains des produits les plus populaires et les mieux évalués appareils de diffusion en continu disponible a sorti un produit qui est, en termes non équivoques, une puanteur. La Roku Express 2022 manque de matériel pour rivaliser avec Amazon Fire TV Stick Lite et surtout le Chromecast HD sur le marché des appareils de streaming HD uniquement à 30 $.

Le plus gros problème avec le 2022 Express est qu’il n’a fondamentalement pas changé du tout depuis 2016, et cela inclut la télécommande. La télécommande continue d’être incapable de contrôler votre téléviseurs alimentation, volume et entrées, ce qui signifie que vous devrez utiliser la télécommande d’origine de votre téléviseur avec la télécommande Roku pour utiliser l’appareil. Vous devez également diriger la télécommande Roku vers le téléviseur – techniquement vers le petit boîtier Roku Express lui-même – pour que cela fonctionne.



Pour ne rien arranger, la seule “mise à jour” visible de l’Express 2022 est en réalité un oubli flagrant : un bloc d’alimentation n’est plus inclus dans la boîte. Au lieu de cela, Roku demande maintenant aux utilisateurs de fournir le leur ou de brancher l’appareil sur la connexion USB de leur téléviseur afin d’alimenter l’appareil. Il me semble étrange qu’un appareil doive utiliser deux ports sur mon téléviseur, d’autant plus que mon téléviseur n’a qu’une seule entrée USB. Je comprends que l’inflation est un gros problème et Roku veut pouvoir maintenir l’Express à son prix d’origine de 30 $, mais ce type de mesure de réduction des coûts est particulièrement frustrant et donne l’impression que le produit est bon marché.

Cela est particulièrement vrai lorsque l’on compare l’Express à d’autres streamers HD. Roku pourrait penser que nous sommes encore en 2016, mais d’autres entreprises savent bien que nous sommes maintenant à la fin de 2022. Google a publié les 30 $ appareil de streaming à quelques jours du Roku Express, mais les deux appareils ne pourraient pas être plus différents.

Chromecast avec Google TV HD laisse l’Express dans la poussière

Le Chomecast avec Google TV ressemble et se sent exactement comme son frère 4K plus cher. Il est lisse, élégant et est livré avec un bloc d’alimentation emballé individuellement. Il dispose également de la même télécommande exacte du 50 $ Chromecast avec Google TV 4K. Non seulement il peut contrôler l’alimentation, le volume et les entrées de votre téléviseur, mais il est également livré avec Google Assistant à commande vocale. Il est rapide, réactif, facile à utiliser et fait le tour du Roku Express 2022 en termes de valeur.

Même les 30 $ a un meilleur matériel que le Roku Express. La télécommande du Lite manque de boutons physiques pour contrôler les fonctions de votre téléviseur, mais elle est livrée avec l’intégration Alexa, qui vous permet de contrôler votre téléviseur par votre voix. Vous ne pouvez pas faire cela avec la télécommande fournie avec le Roku Express, car elle manque de contrôle vocal.

L’Express est toujours facile à configurer, mais la jonglerie à distance est compliquée

Le manque de fonctionnalités matérielles sur l’Express freine l’excellent logiciel Roku. Une fois que j’ai dépassé les tracas d’avoir besoin de la configuration globale, c’était simple et direct. Brancher l’Express sur le port USB de mon téléviseur était un peu difficile en raison de l’emplacement du port à l’arrière de mon téléviseur. Heureusement, j’ai pu utiliser mes petites mains pour le mettre en place, même s’il aurait été beaucoup plus facile de le brancher directement sur ma multiprise.

Bien qu’il dépende du port USB de mon téléviseur pour l’alimentation, l’Express a réussi à s’allumer rapidement. Le processus de configuration simple de Roku reste inchangé sur l’Express, j’étais donc opérationnel en cinq minutes environ.

Cela dit, j’ai trouvé exaspérant d’avoir besoin de deux télécommandes pour regarder un programme. Je devais utiliser la télécommande Roku pour me connecter à mes applications et choisir mon émission, mais j’avais besoin de la télécommande du téléviseur pour modifier le volume une fois que je la regardais. Cela signifiait que j’avais besoin de deux télécommandes à mes côtés à tout moment, ce qui signifiait parfois que je prenais accidentellement la mauvaise télécommande et activais involontairement les menus superposés de mon téléviseur Samsung. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens organisés qui n’auront pas ce problème, mais j’ai trouvé cela extrêmement frustrant.

Un autre inconvénient de cette télécommande Roku particulière est que vous devez la diriger directement vers l’Express afin de changer de chaîne. C’est parce que cette télécommande est dotée de la technologie infrarouge, ce qui nécessite qu’elle ait un accès en ligne avec le récepteur pour qu’elle puisse enregistrer vos entrées. La plupart des télécommandes Roku utilisent désormais une technologie différente appelée RF, ou radiofréquence, qui ne vous oblige pas à pointer directement vers un appareil. Les télécommandes RF peuvent capter vos pressions sur les boutons de n’importe où dans votre pièce et faciliter le placement de votre appareil de diffusion en continu à l’arrière de votre téléviseur, au lieu de vous asseoir devant.

L’Express est une petite boîte munie d’un adhésif, vous pouvez donc coller fermement votre boîte où vous voulez à côté de votre téléviseur – assurez-vous simplement de ne pas la mettre derrière quelque chose. Je n’ai pas pris la peine de sécuriser mon Express et je l’ai plutôt laissé pendre sur le côté de mon téléviseur de 55 pouces. Les fils inclus n’étaient pas assez longs pour qu’il repose gracieusement sur mon meuble TV, de sorte que l’appareil était suspendu sur le côté et tordu, tandis que la moitié arrière était en contact avec la base de mon meuble.

Heureusement, la ligne de site de la télécommande à l’Express a très bien fonctionné à une distance de 20 pieds, même avec la boîte à un angle aussi étrange. Ce serait bien si vous n’aviez pas à vous soucier du fait que la télécommande manquera vos entrées si elle est hors de vue de la boîte, mais les paramètres actuels de la ligne de site semblent être suffisamment généreux pour que cela ne devrait pas être beaucoup problème pour la plupart des gens.

Le logiciel de Roku est toujours excellent

Le point culminant du Roku Express est le logiciel Roku. J’ai toujours trouvé que la navigation dans l’interface Roku était simple et intuitive. Roku a également tendance à avoir le plus d’options d’applications de streaming et les meilleures fonctions de recherche, sans favoriser un fournisseur de contenu par rapport à un autre. J’ai trouvé que la navigation dans les menus Roku, le chargement et l’ouverture des applications et l’utilisation du système étaient rapides et réactifs.

La mise en page d’accueil se compose d’une grande liste de vos applications téléchargées qui apparaît sur la droite, avec un menu pour les paramètres, la recherche et d’autres éléments sur la gauche. En septembre, Roku a lancé une nouvelle catégorie appelée “The Buzz”, qui est disponible dans le menu de gauche. Dans son communiqué de presse, Roku l’a décrit comme “une collection de messages contenant des bandes-annonces, des interviews et des clips vidéo de vos chaînes de streaming préférées”. Si vous pensez que cela ressemble à un désordre encombré, vous auriez raison. Cliquer sur le Buzz conduit à un méli-mélo apparemment sans fin d’informations inutiles et de clips sans intérêt. Je n’ai rien trouvé qui me paraisse pertinent, mais peut-être que quelqu’un d’autre pourrait le faire. Heureusement, Roku le garde soigneusement rangé dans ce menu de gauche, de sorte que vous n’ayez jamais à le regarder si vous ne le souhaitez pas.

Une nouvelle fonctionnalité plus utile est l’introduction de la section sports dans le menu. Cliquer ici vous donne une page pleine de jeux en direct et à venir. La page donne la priorité aux matchs en direct, et j’ai rapidement trouvé le match de Coupe du monde que je cherchais. Cliquer sur le jeu a donné une liste des applications où il jouait. Malheureusement, il ne montre que les résultats d’Apple TV, DIRECTV, Fox Sports, FuboTV, Paramount Plus, Peacock, Prime Video, Sling, The Roku Channel, TNT, TBS et truTV, ainsi que les jeux diffusés en direct via une antenne connectée. aux modèles de téléviseurs Roku. Cela signifie qu’il ne m’a pas dit que le jeu que je cherchais était également disponible dans le cadre de mon abonnement Spectrum. Il ne montrera pas non plus mes matchs de hockey d’ESPN Plus ou de Hulu, ce qui le rend d’une valeur limitée pour le moment.

Heureusement, Roku permet de trouver assez facilement à peu près tout autre contenu que je pourrais souhaiter. Trouver un titre spécifique est aussi simple que de le taper dans la barre de recherche. Une fois qu’il apparaît, vous pouvez cliquer dessus et voir exactement quels services l’ont et combien ils le facturent.

Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous voulez regarder, vous pouvez plutôt effectuer une recherche par sujet. J’ai tapé “Action” dans la barre de recherche, ce qui a fait apparaître Action TV et Movie Zone. Cliquer ici m’a amené à des sections de films d’action et d’émissions regroupées par nouveautés, gratuites, etc. J’ai décidé de regarder Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows et j’ai découvert qu’il était inclus dans mon abonnement Paramount Plus, mais aussi sur Prime Video et Epix. Cliquer sur la liste Paramount Plus m’a amené directement à mon spectacle.

L’interface simple et propre de Roku, sa recherche détaillée et son approche indépendante du contenu en font mon choix préféré pour le streaming.

Conclusion : achetez plutôt le Roku Express 4K Plus à 40 $

Je préfère peut-être le système Roku, mais cela ne signifie pas que je recommande l’Express de base. En fait, vous devez absolument éviter cet appareil à tout prix. Son bloc d’alimentation manquant et sa télécommande inférieure en font un non-démarreur en 2022 et 2023. Si vous ne pouvez vraiment pas payer plus de 30 $ et que vous voulez un streamer HD, le Chromecast avec Google TV HD est celui qu’il vous faut.

Cela dit, nos sélections de choix des éditeurs de et Bâton de diffusion en continu Roku 4K ne coûte qu’un peu plus cher que l’Express ordinaire, mais offre beaucoup plus de fonctionnalités. La est seulement 10 $ de plus que l’Express d’entrée de gamme, mais diffuse en 4K et comprend une télécommande à part entière. La Streaming Stick 4K est similaire à l’Express 4K Plus, mais offre un design légèrement différent avec le support Dolby Vision et coûte 20 $ de plus que l’Express. Les deux appareils ont tendance à être en vente tout au long de l’année – en particulier pendant les vacances – et sont souvent au prix de 30 $ ou moins.

Épargnez-vous les tracas de l’Express et choisissez-en un à la place.