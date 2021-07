Revue « Rock, Paper and Scissors »: il n’y a pas de place comme à la maison

Peu de temps après avoir retrouvé ses demi-frères et sœurs, Magdalena (Agustina Cerviño), la protagoniste improbable de « Rock, Paper and Scissors », dévale les nombreux escaliers de sa maison d’enfance. On ne sait pas si elle a été poussée – et si oui, par qui – mais il est évident que ce film, réalisé par Macarena García Lenzi et Martín Blousson, retient sagement ses révélations.

Forcée à la garde de ses frères et sœurs, Magdalena croupit dans le lit où leur père est récemment décédé. Sa sœur María José (Valeria Giorcelli) reste toujours vigilante tandis que leur frère, Jesús (Pablo Sigal), agit comme un confident passif. Avant que Magdalena n’arrive pour récupérer sa part de l’héritage de leur père, les trois n’avaient pas parlé depuis des années. Alors que son état s’aggrave et que le comportement des frères et sœurs devient de plus en plus erratique, elle doit utiliser leur passé commun pour essayer de se sortir de captivité.