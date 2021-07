Revue «Ride the Eagle»: un frère non toxique fait face à des leçons de mi-vie

Il est douteux que quiconque a apprécié le travail de l’écrivain et acteur Jake Johnson puisse citer, sans détour, un cas dans lequel il a joué un gars qui travaille dans un bureau. Ce n’est tout simplement pas une chose avec son personnage de frère non toxique et hirsute. Dans « Ride the Eagle », que Johnson a co-écrit avec le réalisateur Trent O’Donnell, il incarne un personnage obligé de faire face à un âge moyen imminent. Mais pas de soucis, son parcours ne l’oblige en aucun cas à se boutonner ou à se relever. Tout le contraire.

« Où ces gens trouvent-ils leur argent », ai-je écrit dans mes notes alors que Leif et son chien partaient pour un long trajet en voiture au fondu du film. Peu importe. Les clichés multiples non plus. Dans « Ride the Eagle », l’ambiance décontractée est tout.

Chevaucher l’aigle

Non classé. Durée : 1 heure 28 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.