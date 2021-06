« Revolution Rent », réalisé par Andy Señor Jr. et Victor Patrick Alvarez, dépeint la route rocailleuse de Señor pour développer la première comédie musicale de Broadway à Cuba produite par une société américaine depuis des décennies. Le film commence par les antécédents de Señor avec « Rent » en tant qu’interprète et sa décision, quelles que soient les protestations de sa famille, de réaliser une adaptation cubaine. En plus de faire face à des problèmes techniques, des ajustements de traduction et des désaccords entre les acteurs, Señor est également obligé de considérer son propre héritage et son histoire. Malgré la prémisse intrigante du film, son approche narrative sommaire et déséquilibrée dilue ses thèmes et messages saillants.

Et ainsi le récit personnel de Señor se déplace dans et hors du focus – sa relation à la comédie musicale et à son héritage cubain est suffisamment détaillée pour nous laisser vouloir plus d’histoire, plus d’arrière-plan, plus de réflexion et plus de profondeur. De même, les brefs aperçus de la vie de ses membres de la distribution, certains queer et de nombreux appauvris, sont convaincants, mais incohérents et terminés trop tôt.

Pour un documentaire sur une mise en scène substantielle d’une comédie musicale bien-aimée, « Revolution Rent » lésine également sur les scènes du produit final lui-même. Roger de la production chante une traduction espagnole passionnée de « One Song Glory » ; Señor poussant un acteur dans un calcul émotionnel avec le sens du mot liberté; les conversations sur la représentation d’une comédie musicale queer dans un pays qui n’a pas eu de bons antécédents pour son traitement des personnes LGBTQ : ce sont les types de moments qui résonnent le plus mais qui sont éclipsés par l’approche sporadique du film.

Le spectacle « Rent » nous a donné une révolution sur scène, tandis que « Revolution Rent » nous en donne souvent une traduction décevante.

Loyer Révolution

Non classé. Durée : 1 heure 40 minutes. Regarder sur HBO.