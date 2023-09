Revue rétro d’Exorcist III : la suite effrayante de Blatty en 1990

Pour de nombreux fans d’horreur, une grande partie de leurs réflexions sur L’Exorciste III est lié à Cette scène. C’est possible la scène de film la plus effrayante de tous les tempset cela en dit long pour un film qui est la deuxième suite de ce que beaucoup appellent le plus effrayant film jamais. Mais il ne s’agit pas d’un moment dénué de sens ; par le temps L’Exorciste III arrive là, il a posé les bases pour que le spectateur comprenne, voire anticipe, que l’inimaginable peut arriver à ses personnages.

Sorti en 1990, L’Exorciste III a été écrit et réalisé par William Peter Blatty, qui a remporté un Oscar pour avoir adapté son roman de 1971 au scénario de 1973 de William Friedkin. Exorciste. Pour la troisième partie, il a adapté son roman de 1983 Légion (nous reconnaîtrons L’Exorciste II : L’Hérétique en notant il a sa propre revue rétro io9, et restons-en là ); en 2016, une version Director’s Cut est sortie, heureusement avant Décès de Blatty en 2017. Mais quelle que soit la version dans laquelle vous explorez, et peu importe si vous êtes intéressé par L’Exorciste III a d’abord été piqué par les discussions sur That One Scene ou les mèmes qui ont émergé après l’année dernière Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, cela reste une suite d’horreur triomphale. Ce n’est pas un rechapage de L’Exorciste-lequel L’Exorciste : croyant, sorti le 6 octobre, semble que cela pourrait l’être, mais cela pourrait être tout aussi inquiétant. Ça pourrait être plus inquiétant.

Dès sa première scène, L’Exorciste III se penche sur les répercussions psychiques de ce qui s’est passé à Georgetown 15 ans plus tôt. On y voit le Père Dyer (un personnage du premier Exorciste, joué ici par Ed Flanders) debout en haut des escaliers où le père Damien Karras (Jason Miller) a fait son plongeon fatal lors de l’exorcisme culminant. Nous voyons le détective des homicides de Georgetown, Bill Kinderman (un autre personnage de retour, également joué par un nouvel acteur : George C. Scott) tenant une photo de Karras, puis nous revenons à ces foutus escaliers, en bas cette fois, sous le nom de « Tubular Bells ». Tout au long de la séquence, puis tout au long du film, nous avons le sentiment qu’il y a quelque chose d’anormal dans l’air – un vent littéralement malade qui dissipe le brouillard, pousse les portes ouvertes, porte des murmures et des grognements d’un autre monde et souffle à travers des environnements clos où aucun la brise devrait l’être.

Forts d’une amitié fondée sur le chagrin qu’ils partagent suite à la perte de Damien, Dyer et Kinderman se retrouvent le jour de l’anniversaire de sa mort pour aller au cinéma. Le choix de cette année est C’est une vie magnifique, un choix qui se répercute avec une horrible ironie au fur et à mesure que le film progresse. Kinderman a un nouveau cas à s’inquiéter, alors que les corps mutilés de manière théâtrale et sadique (sérieusement, Hannibal Lecter prendrait des notes ; ce n’est pas étonnant que Jeffrey Dahmer l’ait fait) commencent à s’accumuler. Lorsque Dyer est ciblé d’une manière horrible, cela devient plus personnel pour Kinderman qu’il ne l’était déjà, et il commence à soupçonner l’impossible : le coupable est le tueur aux Gémeaux (Brad Dourif), un tueur en série mort sur la chaise électrique… il y a exactement 15 ans. Quel est le lien avec le mystérieux patient de longue durée de l’hôpital de Georgetown qui a été recueilli dans un état amnésique, quasi catatonique… il y a exactement 15 ans ? Et pourquoi le « Patient X » semble-t-il identique au regretté Père Karras ?

S’il ne s’agissait que d’un drame policier avec l’attrait supplémentaire de reprendre des éléments de l’intrigue de l’un des films d’horreur les plus connus de tous les temps, L’Exorciste III serait un successeur divertissant et digne. Mais il a sa propre énergie chargée de malheur qui ressemble plus à la sortie de Friedkin dans les années 1970 qu’à n’importe lequel des thrillers nerveux qui sont devenus une marque de fabrique des années 1990. Grâce à un montage et un travail de caméra soigneusement rebutants et à des personnages glissants dans le casting secondaire (en particulier Nancy Fish dans le rôle de l’infirmière Allerton), L’Exorciste III avertit que le spectateur doit être très attentif ; les forces démoniaques qui envahissent la vie de Kinderman et de sa compagnie signifient que nous ne pouvons pas toujours faire confiance à ce que nous voyons à l’écran. Il y a des rêves surréalistes qui se reflètent dans la réalité du film, et même les choses qui se produisent lorsque tout le monde est éveillé ont tendance à dériver vers l’incroyable. Le monde de L’Exorciste III est un monde entaché, avec des forces obscures qui complotent pour régler des affaires inachevées – mais, aidé en grande partie par la performance de Scott en tant que Kinderman venteux mais moralement hermétique – cela ne ressemble pas d’une manière ou d’une autre à un monde vidé de tout espoir.

Il est cependant bourré d’horreurs lyriques qui l’emportent presque à maintes reprises. L’Exorciste III est sauvé d’être un festival d’éclaboussures en déployant une retenue (les victimes mutilées des Gémeaux sont, pour la plupart, gardées sous des draps tachés de sang), gardant le jus le plus dramatique pour, eh bien, cette scène. La montée en puissance est angoissante : si vous savez qu’elle arrive, vous êtes juste en attendant et en attendant; si vous ne savez pas que cela arrive, préparez-vous à la peur du saut de votre vie et dure cinq à dix secondes au maximum. L’arme préférée du tueur, de lourdes cisailles qui peuvent couper une tête humaine de son corps d’un seul coup, sont presque comiques et bizarres ; c’est quelque chose que Jason Voorhees pourrait garder dans sa ceinture à outils. Mais dans le contexte de L’Exorciste IIIils établissent parfaitement un sentiment de terreur croissante juste pensée sur la façon dont le tueur les utilise, de sorte qu’au moment où vous les voyez en action, la récompense soit parfaite.

L’Exorciste III est largement disponible en streaming sur diverses plateformes, notamment Prime Video, Shudder et Peacock.

