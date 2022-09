Revue ReMarkable 2 : Sophistication simple

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Mince, léger et élégant

Excellente saisie au stylet

Application compagnon puissante

Mises à jour logicielles continues Les inconvénients Stylo non inclus

L’abonnement débloque toutes les fonctionnalités

Problèmes logiciels très occasionnels

Pas de rétroéclairage Notre avis Le ReMarkable 2 a, au fil du temps, été à la hauteur de son nom. Il est doté d’un matériel méticuleusement conçu – une attention aux détails qui s’étend aux accessoires, et c’est un bloc-notes connecté simple et facile à utiliser qui s’améliore avec l’âge grâce aux mises à jour logicielles. L’absence de rétroéclairage peut en éteindre certains, mais si vous pouvez dépasser cela et que vous voulez réduire les complications, c’est un gagnant.

Avant que Huawei et Boox ne sautent dans le train des tablettes E-Ink avec le MatePad Paper et le Note Air 2 Plus, ReMarkable menait la charge monochromatique et son dernier effort est une tablette de deuxième génération bien nommée Remarkable 2.

Contrairement aux ardoises traditionnelles comme les iPad et les tablettes Android, les tablettes E-Ink n’ont pas d’écran couleur. Ils ne lisent pas de vidéo, ne sont pas parfaits pour la navigation sur le Web et, franchement, vous ne devriez pas en envisager un si vous voulez un ordinateur ou un ordinateur portable mince et sans clavier. Alors à quoi servent-ils ?

Il est facile de considérer les onglets E-Ink comme un retour en arrière, orchestré par un collectif de grincheux qui regrettent le jour où Internet a été conçu. Ce serait faux, cependant. Quelques secondes sur le site Web de ReMarkable et c’est clair – il s’agit d’un fabricant de tablettes axé sur le design qui recherche la simplicité ; déconnexion dans une ère connectée.

Ce qui est très spécial à propos du ReMarkable 2, cependant, c’est qu’il a été mis à jour avec amour depuis son lancement, et grâce à une refonte progressive du logiciel, c’est une ardoise très différente de celle qui a été lancée en 2019. La question est, est-ce qu’il frappe toujours un équilibre gagnant entre intelligent et simple?

Conception et construction

Disponible en une seule couleur

À peine plus épais qu’un port USB-C

Premium et superbe

J’ai été surpris que l’écran ReMarkable 2 soit allumé. L’onglet est un ruban d’ardoise si mince que vous seriez pardonné de penser qu’il était solide partout — pas de place pour les circuits imprimés ou la technologie de l’écran. Heureusement, cependant, une pression sur le bouton d’alimentation en haut à gauche l’allume très bien.

En bas à gauche du ReMarkable 2 se trouve un port USB-C, et à seulement 4,7 mm, la languette n’est pas beaucoup plus épaisse que le port lui-même. Le côté gauche comporte de mystérieux connecteurs à broches pogo – bien qu’ils ne le connectent à aucun accessoire, et autour du dos, il y a quatre picots caoutchoutés dans chaque coin qui empêchent la languette de glisser lorsqu’elle est sur une surface.

Avec sa texture bicolore, j’aime le style du ReMarkable 2, avec le cadre et le côté gauche arborant une finition presque bronze, sablée, et le reste du design est un plastique gris clair chaud. Il y a beaucoup de lunette sous l’écran, mais cela signifie qu’il est facile de tenir l’onglet sans se soucier de toucher l’écran.

Pesant 403,5 g, pas beaucoup moins qu’un iPad 10.2 (487 g), malgré sa finesse, le ReMarkable 2 semble robuste et bien pondéré. Après plus d’un mois d’utilisation quotidienne, il n’a pas collecté de rayures ou d’éraflures notables, donc sans se soucier de sa durabilité, le design est généralement apprécié.

Cela dit, il n’y a pas d’indice IP en vue, alors ne le trempez pas ou ne l’utilisez pas pendant une averse si cela peut être aidé. La lunette pourrait également être rétrécie à l’avenir. Après tout, le papier n’a pas de lunette, et c’est clairement l’inspiration de ReMarkable pour sa gamme de tablettes.

Affichage et saisie au stylet

Écran E-Ink de 10,3 pouces

Utilise la technologie du stylet numériseur Wacom

Marqueurs vendus séparément

Utilisant ce que ReMarkable appelle son écran Canvas de deuxième génération, la tablette dispose d’un écran noir et blanc partiellement alimenté par la technologie E-Ink Carta. C’est une longue façon de dire que le ReMarkable 2 ressemble beaucoup à un Kindle d’Amazon plus mince et plus élégant.

À 10,3 pouces, il est assez grand pour écrire confortablement, à la fois en se reposant sur une surface et en main ; mais ne pourra pas s’empiler sur des toiles plus grandes créées par le vaste iPad Pro 12.9 ou Galaxy Tab S8 Ultra.

Basile Kronfli / Fonderie

Avec une résolution de 1872 x 1404, l’affichage E-Ink a 226 points dans chaque pouce d’écran. Selon les normes des smartphones, ce n’est pas particulièrement pointu, mais ne vous découragez pas — c’est génial pour une tablette, et est à égalité avec la concurrence comme le Huawei MatePad Paper.

Les angles de vision de l’écran ReMarkable 2 sont excellents et il est utilisable à la fois dans des environnements lumineux et ensoleillés et dans un faible éclairage. L’écran a une texture mate qui empêche très bien l’éblouissement pour créer un éclat diffus même dans un éclairage intense.

Contrairement à la nouvelle tablette de Huawei et à une grande partie de la concurrence, le ReMarkable 2 manque de rétroéclairage. Je ne trouve pas que cela me retienne, étant donné que je n’ai jamais eu besoin d’utiliser la tablette dans l’obscurité, et sa visibilité est forte même dans des environnements faiblement éclairés. Si vous avez besoin d’un rétro-éclairage, cependant, vous avez été prévenu.

Basile Kronfli / Fonderie

Le ReMarkable 2 n’est pas livré avec un “marqueur” – le mot de ReMarkable pour un stylet. Avec deux marqueurs disponibles, une option standard et un marqueur plus, vous devez choisir celui que vous voulez lorsque vous achetez la tablette, étant donné que vous en aurez besoin d’un avec un marqueur pour écrire sur l’onglet – à moins que, alerte de piratage amusant, vous ayez un Stylet S Samsung. Différents offrent divers degrés de succès, mais ils feront le travail en un clin d’œil.

Retour à la réalité et les marqueurs sont pratiquement identiques sur la pointe, la seule différence étant la couleur ; le marqueur vanille est blanc et le Pro est noir. Sur le dessus, cependant, le Pro a une gomme numérique, pour un devoir de mathématiques à l’ancienne, retournez le crayon et effacez votre expérience de gribouillis.

Étant donné que la gomme est la seule mise à niveau matérielle du Marker Pro, son prix de 129 $ / 109 £ semblera indulgent, par rapport au marqueur vanille, qui coûte 79 $ / 59 £. Si vous voulez vous faire plaisir, cependant, je peux confirmer que cela fonctionne très bien néanmoins.

Basile Kronfli / Fonderie

Les deux marqueurs contiennent des pointes à haute friction, qui offrent une tactilité rassurante semblable à un crayon lorsque vous griffonnez sur l’écran. Il y a une détection d’inclinaison et jusqu’à 4096 niveaux de sensibilité à la pression grâce à la technologie de numérisation Wacom, donc en plus de se sentir plus proche du stylo et du papier que les tablettes traditionnelles, le ReMarkable 2 rivalise sur les spécifications.

J’aime aussi la façon dont ils se fixent solidement sur le côté de la tablette grâce à de puissants aimants.

Performances et logiciel

Exécute une version personnalisée de Linux

Pas de prise en charge d’applications tierces

Fonctionnalités critiques ajoutées depuis le lancement

C’est tellement étrange d’utiliser une chose intelligente que vous ne pouvez pas balayer du haut vers le bas pour accéder à un menu, ou balayer du bas pour fermer une application. Les smartphones et les tablettes ont remodelé ma mémoire musculaire lors de l’utilisation d’appareils numériques, mais ReMarkable n’en a aucune. Fonctionnant sur une version personnalisée de Linux ReMarkable appelé Codex, le système d’exploitation est une solution d’écosystème fermé adaptée à l’usage – un peu comme le Kindle.

Configurez la tablette et vous pourrez parcourir vos notes, PDF et livres électroniques à l’aide d’un menu situé à gauche de l’interface utilisateur. Créez un nouveau bloc-notes et vous pouvez choisir parmi plus de 50 modèles. Celles-ci vont du papier ligné et quadrillé aux partitions vierges et aux storyboards – un ensemble plus complet que tout ce qui concerne Huawei ou Boox.

Basile Kronfli / Fonderie

Bien que les modèles soient excellents, vous ne pouvez pas mélanger et assortir pour créer un cahier avec différents styles de papier, de sorte que les paramètres définis du ReMarkable 2 rendent toute l’expérience limitée.

Une fois que vous êtes dans un cahier, vous pouvez choisir entre un stylo à bille, un feutre fin, un marqueur, un crayon, un porte-mine, un pinceau, un surligneur et un stylo de calligraphie. Une fois votre stylet sélectionné, la seule autre option à choisir est la largeur du trait avant de commencer à écrire.

Contrairement à l’ancienne expérience ReMarkable, la tablette vous offre désormais la possibilité de copier et coller des éléments, de les sélectionner et de les déplacer, et vous pouvez également travailler sur plusieurs calques.

Quant à la façon dont vous pouvez exporter des notes depuis la tablette, cela dépend si vous avez un abonnement ReMarkable Connect. Si vous n’avez pas d’abonnement, vous pouvez partager vos notes avec l’application compagnon sur Android, iOS, macOS et Windows, et les notes utilisées au cours des 50 derniers jours seront synchronisées.

Basile Kronfli / Fonderie

Heureusement, ReMarkable a supprimé deux options de Lite et Connect, cette dernière coûtant 5,99 £ par mois. À partir du 20 septembre, il n’y a qu’une seule option et cela coûte beaucoup plus raisonnablement 2,99 $ / 2,99 £ par mois et vous pouvez obtenir un essai gratuit d’une année complète pour voir si vous l’aimez ou en avez besoin.

ReMarkable Connect ouvre les utilisateurs à l’importation Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive, de sorte que vous pouvez transférer votre bibliothèque ePUB ou PDF basée sur le cloud sans fil. Il déverrouille également la conversion de l’écriture manuscrite, le partage d’écran, le partage de notes par e-mail et une extension de garantie de 36 mois. Cela procure beaucoup d’utilité supplémentaire au ReMarkable 2 – mais je n’ai trouvé aucun de ces ajouts essentiels pour obtenir une excellente expérience de la tablette. En fait, ce n’est que lors de l’utilisation d’une fonction Connect que j’ai rencontré des gremlins logiciels.

Bien qu’il soit stable de manière fiable et sans décalage pendant plus d’un mois lors de l’utilisation du ReMarkable 2, la connexion de mon compte Drive, pour une raison quelconque, a provoqué la réinitialisation forcée de la tablette à plusieurs reprises. Je l’ai laissé environ une heure, après quoi il a parfaitement fonctionné.

Basile Kronfli / Fonderie

Quant à la durée de vie de la batterie, après avoir utilisé un Kindle pendant des années, je pensais que le ReMarkable 2 durerait éternellement. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Alimenté par une batterie de 3000 mAh, il passe facilement une journée de travail complète de prise de notes et de griffonnage avec environ 40 % restants. Si vous l’utilisez avec désinvolture, en écrivant environ une demi-heure à une heure par jour, il restera en vie pendant une à deux semaines avant de devoir être rechargé.

Prix ​​et disponibilité

La tablette commence à 279 $ / 279 £

Le marqueur commence à 79 $ / 59 £

Adhésion facultative à Connect

Le ReMarkable coûte 279 $ / 279 £ – un prix décent pour un kit aussi beau. Son marqueur, vendu séparément, coûte 79 $ / 59 £, et le Marker Plus coûte 129 $ / 109 £, donc le coût s’additionne.

Si vous souhaitez débloquer un stockage cloud illimité, cela vous fera reculer le prix d’un abonnement ReMarkable Connect. Après un an d’essai gratuit, c’est 2,99 $ / 2,99 £ par mois.

ReMarkable fabrique d’excellents étuis de transport pour la tablette dans deux styles, un étui Folio (manchon) ou un Book Folio (folio traditionnel). À partir de 79 $ / 69 £ dans un tissage en polymère gris et jusqu’à 169 $ / 149 £ en cuir, j’ai testé les deux et je peux attester de leur qualité.

Verdict

Si la simplicité est la sophistication ultime, le ReMarkable 2 est la tablette la plus sophistiquée que nous ayons utilisée récemment.

Alors que Huawei complique excessivement son MatePad Paper avec une boutique d’applications anémique, une librairie lamentable et une synchronisation inter-appareils épouvantable, ReMarkable a gardé la prise de notes au premier plan. Intelligents de manière significative, la synchronisation dans le cloud, la diffusion d’écran et l’intégration du stockage en ligne du ReMarkable 2 ne se battent pas pour votre attention. Au lieu de cela, ils complètent ce que la tablette fait bien – remplacez votre bloc-notes.

Si vous voulez une tablette E-Ink sur laquelle vous pouvez installer des applications, regardez l’Onyx Boox Note Air 2. Si vous voulez une expérience de prise de notes simple, propre et de qualité avec moins de fioritures mais moins de distraction, ReMarkable prend de l’avance.

Spécifications