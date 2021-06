Revue ‘Queen Bees’: Mean Girls sur la sécurité sociale

Le problème, c’est qu’elle n’arrête pas de s’enfermer hors de chez elle. Cette habitude, et l’isolement d’Helen en tant que veuve, préoccupent son petit-fils Peter (Matthew Barnes) et peut-être une préoccupation mercenaire pour sa fille Laura (Elizabeth Mitchell). Lorsqu’un incendie de cuisine nécessite des réparations, Helen est obligée d’emménager dans ce centre de vie – sur ce qu’elle insiste à plusieurs reprises, ce sera une base temporaire.

Ici, elle rencontre les « Queen Bees » du titre du film, un trio de femmes impérieuses, dirigées par Janet (Jane Curtin), Sally (Loretta Devine) et Margot (Ann-Margret), qui dirigent la salle de jeu et la cafétéria de la communauté. Lorsque Sally essaie de convaincre Helen de s’attirer les bonnes grâces de ces détenteurs de pouvoir, Helen proteste que ce n’est pas un lycée. Sally répond que c’est pire ; au « lycée, nous obtenons un diplôme. Ici, on meurt.

On n’a pas besoin de se donner la peine de faire une comparaison de « Mean Girls », comme le fait le dialogue du film lui-même. « Queen Bees » est une comédie dramatique tout à fait conventionnelle jusqu’à sa partition sucrée de Walter Murphy. (Oui le « Un cinquième de BeethovenCela dit, il ne gâche pas son casting impeccable, qui comprend également Christopher Lloyd et un jeu remarquablement James Caan comme l’intérêt amoureux d’Helen. Chacun de ces piliers apporte plus que du charisme à leurs rôles, et lorsque l’écriture elle-même affiche un certain claquement (ce qui n’est certes pas si fréquent), les interprètes y mordent.

Reine des abeilles

Classé PG-13 pour la langue, les thèmes principaux. Durée : 1 heure 40 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.