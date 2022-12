Revue publique Salaam Venky: Kajol Devgn impressionne le public, les fans qualifient le nouveau film de “déchirant”

Examen public de Salaam Venky : Le film Salaam Venky de l’actrice de Bollywood Kajol est sorti au cinéma et les gens l’aiment beaucoup. Les gens disent que le film va vous faire pleurer. Le film est basé sur un homme aux prises avec une maladie. Non seulement l’histoire du film, mais aussi le casting vedette est beaucoup loué. Le rôle de Kajol dans le rôle de la mère vous surprendra. Dans le film, vous verrez également l’acteur Aamir Khan dans un rôle important. Dans une telle situation, regardez la vidéo pour savoir si vous devriez voir ce film au cinéma ou non.