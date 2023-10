Les gens adorent le rôle de Kangana dans le film. La représentation puissante du personnage par Kangana a touché une corde sensible auprès du public. Sa performance est saluée comme captivante et percutante. De ses dialogues intenses à sa forte présence à l’écran, Kangana a une fois de plus démontré sa polyvalence en tant qu’acteur. Le public la félicite pour avoir apporté de la profondeur et de l’authenticité au personnage. De nombreux téléspectateurs ont exprimé leur admiration pour son dévouement et la façon dont elle incarne le rôle sans effort. Dans l’ensemble, la réponse à la performance de Kangana dans Tejas a été extrêmement positive, et il est clair qu’elle a laissé une impression durable sur le public. Regardez la vidéo pour en savoir plus.