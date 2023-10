Revue publique de Mission Raniganj : le film d’Akshay Kumar impressionne le public, les fans se sentent « fiers »

Examen public de la Mission Raniganj : Le très attendu film Mission Raniganj d’Akshay Kumar est sorti en salles. L’histoire de Mission Raniganj est basée sur un événement réel de la vie de l’ingénieur minier Jaswant Singh Gill, dont le personnage est interprété par Akshay Kumar. Un jour, un accident se produit dans la mine de charbon de Raniganj, et les ouvriers qui y travaillent se retrouvent piégés et Jaswant Singh Gill risque sa vie pour sauver les ouvriers piégés. Le public aime beaucoup ce film. On voit que les fans l’aiment beaucoup. Ont été. Dans cette vidéo, nous vous racontons la première critique de ce film. Regardez la vidéo pour en savoir plus.