Revue publique de Liger : La vision hilarante de cet homme sur Vijay Deverakonda, le film d’Ananya Panday devient VIRAL pour la bonne raison

C'est une vraie critique de #VijayDevarakonda ventilateur. Cet avis n'est pas basé sur #BoycottBollywood gang. Alors ne le blâmez pas quand ce film est devenu FLOP. Cette revue vous donne plus de bonheur que tout #Liger film. PS : Dosto ko ye video dikha sakte h ? #AnanyaPandey#KaranJohar

Le Liger de Vijay Deverakonda est sorti dans les cinémas et aurait rapporté environ 33 crores au box-office mondial. Alors que le film a réussi à frapper 5 crore du public hindi. Le film a reçu des réactions mitigées du public. Les fans de Vijay Deverakonda l’appellent un paisa vasool, tandis que beaucoup critiquent le film et Ananya Panday pour son très mauvais jeu. Alors que la critique de 30 secondes de cet homme sur le film est tout simplement hilarante et devient VIRAL pour toutes les bonnes raisons. Ne manquez pas son point de vue hilarant sur le film.