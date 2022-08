Revue publique de Laal Singh Chaddha: réactions des fans totalement inattendues après avoir regardé la première émission du premier jour de la vedette d’Aamir Khan

Examen public de Laal Singh Chaddha : La vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, est sortie aujourd’hui et le public est enthousiaste à l’idée de regarder le film. Les gens sont très excités de voir la chimie d’Aamir et Kareena dans le film. Le film se porte bien le jour de son ouverture au box-office et devrait faire des merveilles au box-office. Le public aime la vedette d’Aamir Khan. Laissez-nous vous dire que Laal Singh Chaddha est un remake officiel en hindi de Forrest Gump, lauréat d’un Oscar, avec Tom Hanks. Les gens disent que ce film est un chef-d’œuvre. Eh bien, dans cette vidéo, vous pourrez voir les réactions du public après avoir regardé le premier spectacle de ‘Laal Singh Chaddha’. Regardez la vidéo pour voir leurs réactions inattendues.