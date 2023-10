Ganapath, avec Tiger Shroff et Kriti Sanon, a reçu des critiques mitigées de la part du public. Alors que certains téléspectateurs ont absolument adoré les performances pleines d’action et l’alchimie entre les acteurs principaux, d’autres ont estimé que le scénario aurait pu être plus fort. De nombreux fans ont loué les séquences d’action à indice d’octane élevé de Tiger Shroff et ses mouvements de danse impeccables, qui ont ajouté une dose supplémentaire d’excitation au film. Le portrait d’un personnage fort et déterminé par Kriti Sanon a également été apprécié. Cependant, certains téléspectateurs ont estimé que l’intrigue manquait de profondeur et d’originalité et qu’elle n’était pas tout à fait à la hauteur de leurs attentes. Ils recherchaient un scénario plus engageant qui les garderait accrochés du début à la fin. Dans l’ensemble, Ganapath a généré une réponse mitigée de la part du public. Même s’il ne s’agit peut-être pas d’un succès unanime, il comporte néanmoins des moments de sensations fortes et de divertissement que les fans de Tiger Shroff et Kriti Sanon pourraient apprécier.