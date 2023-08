Revue publique de Gadar 2 : La vedette de Sunny Deol et Ameesha Patel a-t-elle réussi ou échoué ?

Revue publique de Gadar 2 : Le film Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel est sorti après une longue attente, et le film suscite des réactions mitigées. Le film de Sunny Deol entrera en conflit avec OMG 2 d’Akshay Kumar, qui sont tous deux en discussion constante depuis l’annonce du film, et il est considéré comme le plus grand affrontement de Bollywood. Le film est sorti et le logo arrive également. Dans une telle situation, les gens attendent maintenant de voir quel film sera un succès au box-office. Si vous ne savez pas non plus quel film regarder, alors cette revue publique de Gadar 2 est uniquement pour vous. Vous devez regarder la vidéo pour plus d’informations.