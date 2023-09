Revue publique de Fukrey 3 : le film Richa Chadha et Pulkit Samrat est-il un succès ou un échec ? Regarder la vidéo

Examen public de Fukrey 3 : Le film Fukrey 3 de Richa Chadha, Pulkit Samrat et Pankaj Tripathi est enfin sorti et les gens aiment beaucoup le film. Les gens louent le timing comique du film et aiment également le jeu d’acteur de Pulkit Samrat, Varun Sharma et Pankaj Tripathi dans le film. Le film reçoit de bonnes critiques du public. Dans une telle situation, tous les regards sont tournés vers la collection au box-office du film. Il sera maintenant très intéressant de voir combien de nouveaux records ce film crée au box-office. Laissez-nous vous dire que les gens ont beaucoup aimé les deux premières parties du film. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo.