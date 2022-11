Revue publique de Drishyam 2 : la vedette d’Ajay Devgn-Tabu vous surprendra avec tout le masala ; vérifier la réaction du public [Watch Video]

Examen public de Drishyam 2 : Drishyam 2 sortira le 18 novembre 2022. Ajay Devgn a une fois de plus surpris ses fans avec sa performance d’as. Les fans de Tabu, quant à eux, sont bien conscients de ses capacités d’actrice exceptionnelles. Si nous parlons du scénario, Vijay Salgaocar nous a vendu son histoire fascinante. Drishyam 2 est la suite du film Drishyam qui était un film à succès. Jeethu Joseph, qui a écrit et réalisé la version originale en malayalam, mérite tout le crédit pour la brillante histoire. Le film est réalisé par Abhishek Pathak. Regardons la vidéo et voyons quelles sont les réactions des fans et si le film est un succès ou un flop. Regarder la vidéo.