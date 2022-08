Revue ‘Prey’: Alien contre Guerrier

Après 35 ans et six films de plus en plus médiocres, la franchise “Predator” a depuis longtemps épuisé ses idées et probablement son public. Néanmoins, voici «Prey» de Dan Trachtenberg, une sorte de préquelle et une tentative de RCR d’un monstre qui porte toujours les dreadlocks familiers, mais dont la cavité buccale évasée est principalement privée de la persistance et de la chair charnue. gros plans que nous aimons. Peut-être que cette fois, les costumes du studio ont hésité devant l’invocation flagrante dudit orifice d’un vagin denté.

Quoi qu’il en soit, ce Predator (joué avec brio par l’ancien basketteur professionnel Dane DiLiegro) reste, pendant un temps frustrant, un flou diaphane. Larguée d’un vaisseau spatial dans les Grandes Plaines du Nord en 1719, la bête procède à des recherches sur la faune locale. Prenant note des restes sanglants, Naru (Amber Midthunder), une jeune femme Comanche, et son frère (Dakota Beavers) décident de traquer l’agresseur. Sans père et sans peur, Naru ne veut rien de plus que devenir un guerrier respecté. Laissez les autres femmes faire le rassemblement; Naru est tout au sujet de la chasse.