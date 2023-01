Revue Poutine contre l’Ouest – comme un feuilleton captivant et terrifiant

Je premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie approche. Comment on est venu ici? Le bon moment pour y répondre est Putin vs the West (BBC Two), un documentaire en trois parties qui examinera l’implication de la Russie dans la guerre civile syrienne, avant d’analyser la préparation des tristes événements de début 2022. Avant tout cela, l’épisode l’un nous ramène à 2014, lorsque les forces russes se sont glissées dans la péninsule ukrainienne de Crimée et l’ont occupée, provoquant l’indignation internationale. Voici un récit de négociations tendues et de manœuvres diplomatiques incertaines.

Nous commençons à la fin de 2013 – lorsque Vladimir Poutine a pressé le président ukrainien, Viktor Ianoukovitch, de se retirer d’un accord commercial avec l’UE – avant de revenir sur les protestations et les politicailleries qui ont fait tomber Ianoukovitch, ainsi que sur la réponse militaire de Poutine à cet affront. L’appel des contributeurs est impressionnant : d’éminents dirigeants russes et ukrainiens côtoient des grosses bêtes de l’UE comme Jean-Claude Juncker et José Manuel Barroso. L’impression qui nous est donnée est que même au plus haut niveau international – peut-être surtout là-bas – la politique est un jeu de mœurs imprévisible et nébuleux.

Il s’agit de la dernière série de Norma Percy, dont le style est de raconter de grandes histoires politiques dans les mots des personnes qui étaient dans la salle. Le problème avec ce type de documentaire, qui a été réalisé en Occident et atteint son prestige en n’interviewant que les politiciens les plus augustes et leurs plus proches collaborateurs, c’est qu’il n’y a personne de crédible pour interroger le récit occidental.

La Russie avait-elle raison, par exemple, de s’indigner lorsque d’éminents politiciens européens se sont tenus aux côtés de manifestants pro-UE dans les rues d’Ukraine ? Était-ce, comme nous le voyons Poutine le dire à l’époque, un peu comme si les dirigeants russes étaient venus soutenir les manifestations anti-UE en Grèce ? Probablement pas, mais le fait que tous les contre-arguments aient tendance à provenir des méchants clairement peints de la pièce donne parfois l’impression qu’une partie de l’image manque.

Cela dit, en l’absence de débat détaillé, des observations maladroites continuent de filtrer. “Dans la classe politique italienne, il y avait une certaine indulgence envers Poutine”, raconte François Hollande, révélant qu’un des faux pas commis par ces apologistes grossiers a été de souligner que Londres hébergeait volontiers de nombreux oligarques russes louches. “Ce qui n’était pas faux”, concède l’ancien président français, en expliquant comment des intérêts concurrents au sein de l’UE ont rendu difficile l’élaboration d’un régime de sanctions efficace en réponse à l’incursion en Crimée. Ailleurs, le programme met en évidence les divisions au sein des États-Unis quant à savoir s’il faut se contenter de sanctions ou réagir par la force.

Les réserves sur la rigueur journalistique consistant à laisser des personnes puissantes décrire leurs propres motivations s’évaporent face à ce que ce format fait de façon inattendue : des commérages absurdes ou triviaux. À un moment donné, une négociation cruciale visant à éviter une guerre totale doit être menée à la hâte, car la reine doit assister à un dîner officiel ce soir-là, ce qui signifie que personne ne peut arriver en retard.

Lors d’une autre soirée mouvementée, Angela Merkel souligne la gravité de la situation en suggérant aux dirigeants réunis de renoncer au repas gastronomique qu’ils ont prévu, au lieu de continuer à essayer d’empêcher l’incendie de l’Ukraine. Hollande rappelle que les hommes d’État devaient se contenter de “sandwichs qui n’étaient pas des plus frais”. En ce qui concerne les États-Unis, Barack Obama provoque le chaos avec une dissidence au micro qualifiant la Russie de «puissance régionale», ce qu’un Poutine très offensé évoque lors de plusieurs réunions avec les personnes les plus puissantes d’Europe.

Mais qu’en est-il du pays le plus sérieux et le plus important dans n’importe quel scénario géopolitique – la Grande-Bretagne ? David Cameron, qui a été Premier ministre pendant six ans, représente le Royaume-Uni, mais évoque ce bluffeur de la haute direction sous lequel la plupart d’entre nous ont travaillé, celui que nous soupçonnons ne sait rien de ce que fait l’entreprise et survit grâce à son talent pour deviner qui peut être pressé pour intel. Se souvenant d’un sommet à Vilnius, en Lituanie, en 2013, Cameron admet joyeusement avoir demandé au président azerbaïdjanais – « que j’ai toujours pensé être un assez bon lecteur de la situation » – ce qui se passait.

Cameron a alors été « assez clair » sur le problème ukrainien. Des images d’archives nous montrent que, plus tard, lorsque les problèmes se sont aggravés, il a conseillé que « nous devons envoyer un message très clair » à Poutine ; de nos jours, il se souvient : « J’ai dit, très clairement… »