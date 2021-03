Réalisé par Cristina Costantini et Darren Foster, «Own the Room» est un documentaire complet et compétent, présentant le profil de ses cinq étudiants et le suivi de leur parcours vers les demi-finales des entrepreneurs. Mais au-delà de leurs projets, les sujets se présentent au spectateur de manière particulièrement vigoureuse. Les recherches d’un sujet incarnent un rêve américain, tandis que la motivation d’un autre est l’échec du rêve.

Bien qu’il y ait peu de nouveautés sur le format dans lequel ces histoires sont racontées, les détails sur les antécédents des jeunes et les complexités géopolitiques qu’ils incarnent ne manquent jamais de fasciner. Daniela Blanco a vu la guerre détruire son pays natal du Venezuela et a trouvé une maison à New York pour son travail utilisant des réactions électrochimiques et thermonucléaires à énergie solaire qui aident à créer des matériaux synthétiques comme le nylon. La boulangerie familiale d’Alondra Toledo a nourri des milliers de personnes à Porto Rico à la suite de l’ouragan Maria, et le besoin désespéré d’assistance médicale pendant cette catastrophe a influencé l’objectif de Toledo d’améliorer la communication entre les patients sourds et leurs médecins qui n’utilisent pas la langue des signes.

Bien que ces détails soient captivants, ils se sentent déconnectés d’un tout plus étoffé et critique. Bien que les sentiments de Blanco à propos du Venezuela et de la différence de structure économique dans son pays d’origine et sa maison à New York puissent influencer son approche de sa vocation, «Own the Room» s’arrête avant de poser des questions plus difficiles sur la façon dont l’argent et les opportunités modifient la situation. philosophies des étudiants. Avec un objectif plus large, le documentaire pourrait se demander si la possession de la pièce est à portée de main ou si la maison gagne toujours.

Posséder la chambre

Non classé. Durée: 1 heure 30 minutes. Regardez sur Disney +.