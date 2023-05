Revue Poco F5 Pro : valeur moyenne supérieure

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Le rapport qualité prix

Performances fluides

Grand écran AMOLED 120Hz

Caméra principale solide Les inconvénients Cadre en plastique fragile

Les caméras supplémentaires déçoivent

Beaucoup d’applications inutiles Notre avis Une fusée de poche avec un bon écran, des caméras décentes et plus d’une journée d’autonomie, le Poco F5 Pro souffre d’avoir un corps bon marché et une interface utilisateur légèrement bancale, ce que beaucoup pourront pardonner une fois qu’ils verront le prix.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Poco est une sous-marque de Xiaomi, et son dernier téléphone phare Android, le F5 Pro – à ne pas confondre avec le F5 lui-même, ou le X5 de la même société – contient des spécifications sérieuses pour un prix vraiment très raisonnable.

Le Poco F5 Pro est livré avec un ensemble de spécifications qui étaient à la pointe il y a quelques mois à peine. Il partage un processeur, le Snapdragon 8+ Gen 1, avec l’Asus ROG Phone 6, le OnePlus 10 Ultra et même le Samsung Galaxy Z Fold 4 – tous des téléphones haut de gamme.

Il y a peu de moyens de couper les coins ailleurs avec des options de stockage de 256 ou 512 Go, tandis que les 12 Go de RAM LPDDR5 dans le modèle haut de gamme sont plus que ce que vous trouverez dans un grand nombre d’ordinateurs portables.

Tout cela est emballé dans un boîtier en plastique noir raisonnablement mince, ce qui est l’un des inconvénients du téléphone : il semble bon marché et fragile par rapport aux modèles en verre ou en céramique, mais un bon boîtier solide devrait mettre ce sentiment au lit.

Conception et construction

Léger pour sa taille

Boutons aux endroits habituels

Peut se sentir fragile

De face, le F5 Pro est banal, une dalle noire (le blanc est également disponible) percée uniquement par le petit trou de la caméra frontale, qui est suffisamment haut sur l’écran pour ne pas gêner les pages web et la vidéo. contenu.

Le cadre en plastique et la construction en sandwich en verre aident à garder le téléphone assez léger pour sa taille à 204 g mais semblent fragiles, donc un étui solide sera probablement en tête de liste pour les nouveaux propriétaires – un étui en silicone souple est livré dans la boîte.

Ian Evenden / Fonderie

Il y a Gorilla Glass 5 à l’avant, cependant, donc pas de scrupules quant à la solidité là-bas, mais l’arrière du téléphone est en verre trempé avec des détails en kevlar sur les côtés et, en manipulant le téléphone nu sans étui, il peut glisser à travers la main plutôt facilement. Il est également brillant et attire la poussière et les traces de doigts.

Tout le reste est exactement là où vous vous attendez, avec un renflement rectangulaire de la caméra incliné vers le haut à gauche du dos du téléphone, des boutons de verrouillage et de volume sur la droite et un port USB-C sur la base à côté du plateau SIM . Il n’y a pas de prise casque, mais il y a deux haut-parleurs, un en haut et un en bas du téléphone.

Écran et haut-parleurs

Bon écran AMOLED

Lecteur d’empreintes digitales réactif

Les pauvres orateurs habituels

Les haut-parleurs sont de petites lignes de cinq trous découpés dans le plastique du corps du téléphone, mais il y en a deux et ils sont intelligemment placés, avec un à chaque extrémité du téléphone afin que vous puissiez au moins essayer le son stéréo lorsque vous regardez des vidéos avec le téléphone en mode paysage.

Comme c’est souvent le cas avec les haut-parleurs de téléphone, nous recommandons une paire des meilleurs écouteurs sans fil, ou un haut-parleur Bluetooth, au lieu de les utiliser réellement, mais à des fins de haut-parleur, ils vont généralement bien, la faible qualité de l’audio dans de telles situations étant tout à fait dans leurs capacités.

Ian Evenden / Fonderie

L’écran est un panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + de 3200 x 1440 pour une densité de pixels de 526ppi – presque exactement la même que celle du OnePlus 11. Il peut faire face au HDR dans les saveurs Dolby Vision et HDR 10+, avec une luminosité HDR maximale de 1400 nits, bien qu’elle se situe plus généralement à 500 nits.

Le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz signifie que les animations et les transitions d’Android sont parfaitement fluides, ce qui ajoute à la sensation de réactivité que vous obtenez du téléphone.

C’est un bon écran à regarder, et il a des coins arrondis avec un rayon plus grand que ce que j’ai vu sur d’autres téléphones, ce qui contribue à un look convivial. Vous trouverez des modèles plus lumineux sur les téléphones phares d’autres fabricants, mais la luminosité est suffisante pour une journée de printemps typique en Grande-Bretagne, et une utilisation en plein soleil ne devrait pas poser trop de problèmes.

Le lecteur d’empreintes digitales enfoui sous l’écran est également rapide à réagir, reconnaissant mon pouce instantanément et sans avoir à recourir à plusieurs essais.

Spécifications et performances

Jeu de puces puissant

Beaucoup de RAM et de stockage

Bon pour les jeux

Avec un chipset chaud comme le Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur et beaucoup de RAM pour le sauvegarder, vous vous attendez à des performances raisonnables du Poco F5 Pro, et c’est exactement ce que vous obtenez.

Ian Evenden / Fonderie

La référence multicœur Geekbench la place au même niveau que les téléphones Snapdragon 8+ Gen 1 tels que les Xiaomi 12S Pro et Ultra et dépasse les téléphones à prix similaire. Malheureusement, les tests GFXBench ne fonctionneraient pas sur le téléphone.

Seuls les téléphones Snapdragon 8 Gen 2, comme la famille Samsung Galaxy S23, et les modèles (plus rares) MediaTek Dimensity 9200 offrent de meilleures performances sur Android.

Cela se répercute naturellement sur la gestion quotidienne, car les applications et les jeux s’ouvrent et, tout aussi important, disparaissent rapidement. L’édition d’images, telles que les modifications apportées par Google Photos au ciel dans une image, est presque instantanée, tandis que les graphiques 3D dans XCOM : Enemy Within sont fluides.

Poco commercialise le F5 Pro en tant que téléphone sur lequel jouer à des jeux, et avec sa taille d’écran populaire de 6,7 pouces, il s’adaptera à de nombreux contrôleurs de jeu. Il existe également un mode de jeu qui détecte automatiquement les jeux et augmente la vitesse du téléphone lorsque vous en jouez un.

Appareils photo

Bon appareil photo principal

D’autres moins impressionnants

Application appareil photo pleine de fonctionnalités

Avec une grande unité de 64Mp avec stabilisation d’image comme appareil photo principal, vous vous attendez à d’excellents résultats de la part du Poco F5 Pro.

Ce que vous obtenez, cependant, est un sac mélangé. Cet appareil photo grand angle principal – qui est basé sur le capteur Omnivision OV64B 1/2in, a une ouverture f/1.8 et classe ses images jusqu’à des fichiers de 16,1Mp – est bien mais fait de son mieux dans de bonnes conditions d’éclairage comme n’importe quel autre téléphone caméra, avec des prises de vue à faible luminosité recevant beaucoup de traitement visible. Il y a un zoom numérique 2x et la possibilité de filmer des vidéos 8K à 24 ips si c’est votre truc.

Ian Evenden / Fonderie

La caméra ultra-large est une autre affaire. Il s’agit d’un modèle 8Mp f/2.2 avec un champ de vision très large de 120° mais qui a besoin d’une bonne lumière pour produire une image viable et a tendance à brouiller les détails. La caméra macro 2Mp est aussi un peu un casse-tête – c’est agréable à avoir et est capable de se concentrer suffisamment près pour vous montrer toutes les miettes qui jonchent votre clavier d’ordinateur, mais les images assez basse résolution qu’elle produit ne sont pas très bonnes pour autre chose que l’affichage sur l’écran du téléphone.

Vous pouvez l’utiliser comme une loupe pour inspecter les coléoptères et les pièces rares que vous pourriez rencontrer au cours de vos aventures, mais c’est à peu près sa seule utilité.

À l’avant se trouve un appareil photo 16Mp idéal pour les appels vidéo et les selfies. Il ne fait aucun regroupement de pixels, vous obtenez donc un fichier plus volumineux à l’avant que l’ultra large à l’arrière.

Il peut également être utilisé pour la vidéo, y compris le mode vidéo double qui superpose une prise de vue sur une autre pour des prises de vue en temps réel et du vlogging. Tous les modes vidéo Android standard sont présents, tels que l’accéléré et le ralenti, ainsi que les modes portrait et nuit pour les images fixes, et un mode Pro qui vous permet de contrôler les paramètres de l’appareil photo.

Il y a aussi une bascule AI en haut de l’application appareil photo qui lui permet de basculer intelligemment entre les modes PASM en fonction de la scène que vous photographiez.

Autonomie et charge de la batterie

Charge rapide de 67 W avec chargeur inclus

30W sans fil

Batterie toute la journée et plus encore

Avec une batterie de 5160 mAh à bord – plus grande que celle du Pixel 7 Pro ou du Galaxy S23 Ultra – vous obtiendrez une autonomie décente de la batterie du Poco F5 Pro, et étant donné le profil mince du téléphone, c’est une chose remarquable que Poco a réussi pour créer de l’espace pour tout ce stockage d’énergie.

Ian Evenden / Fonderie

Il peut facilement tenir toute la journée, avec le temps que vous passez avant de le recharger le lendemain en fonction de votre utilisation. Il existe un mode ultra économiseur de batterie pour vraiment prolonger l’utilisation à trois jours ou plus, mais il réduit les performances et limite la connectivité 5G.

La charge s’effectue via un chargeur filaire de 67 W qui est inclus dans la boîte et il y a aussi une charge sans fil de 30 W — une trouvaille rare sur un téléphone de milieu de gamme.

La charge filaire à pleine vitesse est extrêmement rapide, avec une charge de 15 minutes vous donnant 35 % de charge à partir de zéro et atteint 50 % après 30 minutes. La référence d’autonomie de la batterie dans PCMark a pris un total de 12 heures et 32 ​​​​minutes, ce qui est un effort solide.

Logiciels et applications

Android 13 réactif

MIUI a quelques problèmes

Beaucoup d’applications inutiles

Android 13 est un excellent système d’exploitation mobile, mais la qualité des skins que les fabricants de téléphones aiment mettre au-dessus peut varier. Poco utilise le MIUI de Xiaomi comme vous vous en doutez, et par rapport au système d’exploitation, il est superposé dessus peut ressembler à une rétrogradation.

Premièrement, par défaut, il échange les positions des boutons arrière et de changement d’application de chaque côté du bouton d’accueil en bas de l’écran, ce qui signifie qu’il faudra un peu de temps à votre mémoire musculaire pour s’adapter et arrêter d’échanger des applications lorsque vous le souhaitez. aller à la page Web précédente.

C’est une interface utilisateur qui peut être personnalisée très facilement avec des thèmes via une application dédiée. Ces thèmes varient de la photographie de la faune et de la nature plutôt belle aux motifs graphiques, aux paysages urbains, aux fleurs et papillons animés, et même aux shiba inus souriants, mais certains d’entre eux ont des icônes absolument désastreuses et le commutateur empêchant un thème de changer les icônes de la page d’accueil n’est pas apparu travailler pour moi.

Ian Evenden / Fonderie

Il faudra peut-être passer beaucoup de temps à personnaliser l’interface à votre guise. Une chose à noter également est que la société ne promet que deux mises à jour du système d’exploitation et trois ans de mises à jour. Comparez cela avec les trois années de correctifs du système d’exploitation et les cinq années de correctifs de sécurité pour le Google Pixel 7a récemment annoncé et encore plus pour le Samsung Galaxy A54, et cela n’a pas l’air si bon.

Parallèlement à tout cela, viennent les applications préinstallées que vous n’utiliserez probablement jamais et qui prennent juste de la place : des jeux comme Bubble Shooter, Jewels Blast et Dust Settle 3D, pleins de publicités et d’IAP. Il y a l’application omniprésente Booking.com, ainsi que la location de voitures Qeeq et l’agence de voyage en ligne Agoda pour l’Asie-Pacifique.

Poco a son propre magasin d’applications, ainsi qu’une application communautaire et vidéo – une demi-heure passée à googler les noms puis à désinstaller affine bien le tiroir d’applications par défaut, mais c’est une corvée indésirable.

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez acheter le Poco F5 Pro sous sa forme 12/256 Go pour 559 £, ce qui est absurdement bon marché – des centaines de livres de moins que le OnePlus 11 Pro et le Pixel 7 Pro.

Il s’agit de la version la plus largement disponible en ligne et disponible dans la boutique officielle Mi. Alternativement, vous pouvez importer d’autres modèles d’AliExpress, y compris l’option de stockage de 512 Go.

La disponibilité peut cependant devenir un problème, car elle n’est actuellement pas disponible dans un large éventail de points de vente. Même le Poco X5 Pro est plus courant sur les pages des détaillants en ligne que son cousin F5, mais cela pourrait changer avec le temps, y compris Amazon.

Voir plus d’options dans notre tableau des meilleurs téléphones de milieu de gamme.

Verdict

Il y a une chose qui attirera immédiatement les acheteurs potentiels de téléphones vers le Poco F5 Pro : son prix. Pour le genre d’argent, c’est une bonne affaire.

Les spécifications sont conformes aux modèles phares de 2022 et plus que capables pour les utilisations quotidiennes auxquelles nous confions nos superordinateurs de poche. Le fait que vous obteniez une longue durée de vie de la batterie, un bel appareil photo principal et une charge très rapide complète beaucoup.

Il y a, bien sûr, quelques mises en garde. Je ne suis pas trop dérangé par le cadre en plastique car la plupart du temps, ce téléphone va vivre dans un étui, mais les problèmes d’interface utilisateur et la courte durée de vie des mises à jour (un téléphone comme celui-ci peut facilement rester utile au-delà des trois ans de correctifs de sécurité qui sont proposés) signifient que le matériel attrayant est abandonné par son logiciel.

Spécifications