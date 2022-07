Revue PlayStation Plus : une bonne affaire qui est aussi un vrai gâchis

Sony Playstation Plus Le service de jeux par abonnement, initialement destiné à vendre l’accès aux jeux en ligne, a connu un grand changement en juin. Toujours appelé PS Plus, il est désormais devenu la version Sony de Passe de jeu Xbox, offrant un accès à un catalogue de jeux vaste et évolutif de style Netflix. Bien qu’il fasse certaines choses mieux que Microsoft, le nouveau PS Plus est toujours à la traîne dans d’autres aspects du service.

Le nouveau PS Plus propose trois niveaux d’abonnement, d’un package Essential qui imite l’ancien PS Plus, à des niveaux Extra et Premium offrant des centaines de jeux, le streaming cloud, des jeux bonus mensuels et un accès multijoueur en ligne. Ce qu’il n’offre pas, cependant, c’est une interface propre pour faciliter la recherche de jeux, et il ne comprend également que quelques-uns des plus grands jeux Sony sur la plate-forme PlayStation. PS Plus s’aligne principalement sur Xbox Game Pass sur papier lorsque vous parcourez une liste de fonctionnalités. Mais pour la valeur globale et l’accessibilité, cela ne se sent pas toujours comme ça lors de son utilisation.

PS Plus est un gros plus

Avant la grande mise à jour, Sony proposait deux abonnements PlayStation différents. PS Plus pour jouer en ligne, avec quelques jeux bonus chaque mois, était de 10 $. PS Now proposait un catalogue de jeux pour la plupart plus anciens à télécharger ou à diffuser dans le cloud pour le même prix. Le nouveau PS Plus combine les deux sous un seul nom et se décline en trois niveaux :

Essentiel: Identique au PS Plus d’origine, avec deux ou trois jeux mensuels bonus, que vous ne conservez que tant que vous êtes un abonné actif ; jeu en ligne; le cloud enregistre ; et des remises sur le PSN Store. Ça coute 10 $ par mois, ou 60 $ par année. (Au Royaume-Uni, c’est 7 £ par mois ou 70 £ par an, et en Australie, c’est 12 AU $ ou 80 AU $.)

En plus: Toutes les fonctionnalités d’Essential et plus de 400 jeux PS et PS5 disponibles en téléchargement ou en streaming sélectif. Ça coute 15 $ par mois, ou 100 $ par année. (Au Royaume-Uni, c’est 11 £ par mois ou 84 £ par an; en Australie, c’est 19 AU $ ou 135 AU $.)

Prime: Un pas en avant par rapport au niveau Extra en ajoutant des jeux PlayStation 1, PS2, PS3 et PSP, augmentant le catalogue global à plus de 700 jeux. Ce niveau est disponible sur 18 $ par mois, ou 120 $ par année. Il propose également des démos de jeux contre la montre, afin que les abonnés essaient certains jeux pendant quelques heures avant d’acheter. (Au Royaume-Uni, c’est 13,49 £ par mois ou 100 £ par an. En Australie, où on l’appelle “Deluxe” pour une raison quelconque, c’est 22 AU $ ou 155 AU $.)

Quant aux jeux disponibles, ils sont parmi les meilleurs sur la console PlayStation. Ceci comprend Coupe du réalisateur Death StrandingGod of War (2018), Demon’s Souls (la version mise à jour 2020), Spider-Man : Miles MoralesRed Dead Redemption 2, Contrôle et Les Gardiens de la Galaxie de Marvel. Ceux qui ont le niveau Premium auront également accès aux classiques des générations plus anciennes, notamment Dark Cloud 2, Siphon Filter, Tekken 2 et Hot Shots Golf.

Étant donné que PS Now incluait le cloud gaming avant son intégration dans le nouveau PS Plus, cela signifie que le streaming de jeux est disponible dès le départ. Pour Xbox Game Pass, cela a pris des années à mettre en œuvre. Cela signifie que les abonnés peuvent jouer à des jeux sur leurs consoles sans avoir à les télécharger ou sur leur PC via l’application PS Plus. Certains des jeux classiques ne peuvent être joués qu’en streaming, et tant que votre connexion Internet est rapide et stable, il n’y a pratiquement aucun problème notable.

La saveur Xbox Game Pass du cloud gaming, cependant, vous permet de jouer à certains jeux sur des téléphones et des tablettes, ou des navigateurs Web pour ordinateur portable.

Le catalogue global PS Plus est plus volumineux que le Xbox Game Pass et offre des fonctionnalités uniques. Mais il y a des défauts avec le service que Sony devra corriger s’il veut correspondre à la popularité du service de Microsoft.

Quelques inconvénients majeurs

Le plus gros problème de PS Plus est le manque d’organisation du catalogue de jeux. Il y a quelques catégories dans lesquelles les jeux sont placés, mais il semble y avoir peu de rime ou de raison. L’interface utilisateur Xbox Game Pass est similaire à ce que quelqu’un verrait sur Netflix ou Disney Plus, en ayant certains des jeux les plus notables et certains genres facilement détectables. PS Plus, en revanche, n’a pas cela, il est donc fastidieux de trouver quelque chose d’intéressant.

Un autre problème flagrant est la qualité globale des jeux. Ce n’est pas comme si vous vous attendiez à ce que les 700 jeux soient gagnants, mais il y a des jeux de déchets absolus apparemment là juste pour augmenter les chiffres. C’était le plus gros problème avec PS Now, et il s’est répercuté sur le nouveau PS Plus. Xbox Game Pass, en comparaison, a un peu plus de 100 jeux disponibles, mais il semble que les jeux soient d’une qualité moyenne globale supérieure à ce que PS Plus a à offrir. Ajoutez les jeux ternes au-dessus de l’interface utilisateur moche et trouver un nouveau jeu à jouer devient un peu monotone.

Ce qui rend le problème du catalogue encore plus frustrant, c’est le manque de certains jeux publiés par Sony. Microsoft a clairement indiqué que ses jeux seront disponibles sur Xbox Game Pass à partir du jour du lancement et qu’ils y resteront. C’est vrai pour Halo Infinite et Forza Horizon 5et sera pour les jeux à venir comme Starfield de Bethesda.

Sony n’a pas encore fait de même avec bon nombre de ses jeux classiques bien connus ainsi que ses titres les plus récents. PS Plus semble devoir inclure Le dernier d’entre nous, partie 2Horizon Forbidden West et la plupart des titres de Gran Turismo… mais ce n’est pas le cas.

Il y a aussi la question de la longévité des titres. PS Now avait régulièrement des titres disponibles pendant quelques mois avant leur suppression, et il n’est pas clair si PS Plus fera de même.

Bien que le streaming dans le cloud soit disponible au lancement, il y a un manque de plates-formes disponibles pour le streaming. Il n’y a pas d’applications pour iOS ou Android, et l’application PC, alors qu’elle fonctionne, aurait des problèmes avec ne pas pouvoir lancer certains jeux.

Les propriétaires de PS4 et PS5 qui veulent en avoir le plus pour leur argent doivent s’abonner au moins au niveau Extra de PS Plus. C’est toujours une mine de grands jeux à jouer à un prix mensuel raisonnable. Les fans de certains des titres les plus anciens pourraient voir une raison de passer au niveau Premier afin de jouer à ces jeux classiques, tandis que le niveau Essential devrait être évité, car il n’est pas logique de ne pas payer les 5 $ supplémentaires par mois pour accéder à des centaines de Jeux.