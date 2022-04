Revue ‘Petite Maman’ : Dans les bois

La lumineuse « Petite Maman » de Céline Sciamma est un conte il était une fois avec un twist. Situé dans la France d’aujourd’hui, dans un hameau isolé fait pour la solitude et l’imaginaire, c’est une histoire de liens familiaux, de rêveries d’enfance et de questions sans réponse. C’est aussi l’histoire de trouver quelqu’un qui, comme la dernière pièce d’un puzzle – la pièce dont vous saviez qu’elle existait mais dont vous aviez juste besoin pour la trouver – complète le tableau. Autrement dit, c’est une histoire d’amour.

Peu de temps après son ouverture, Nelly, 8 ans – l’extraordinaire et sûre d’elle-même Joséphine Sanz – et ses parents voyagent pour emballer la maison de sa grand-mère. La mère de Nelly a grandi là-bas et, comme toutes les maisons d’enfance, celle-ci est devenue une maison hantée, bien que ses pièces soient imprégnées de tristesse plutôt que de peur. C’est une sorte de capsule temporelle domestique, un endroit modeste, spartiate, poignant et abandonné avec du papier peint délavé. Nelly considère tout cela avec une sobre curiosité. Et, au fur et à mesure qu’elle s’y déplace, on remarque les draps blancs drapés sur les meubles et la barre d’appui médicale au-dessus du lit de la grand-mère, rappel lugubre des difficultés passées.

Avec de la délicatesse, un minimum de dialogues et des images lucides et harmonieusement équilibrées, Sciamma (« Portrait d’une dame en feu ») vous invite dans un monde tour à tour banal et énigmatique. Une partie du mystère réside dans le fait qu’on ne sait pas de quel genre d’histoire il s’agit et où – avec son enfant charmant et sa mélancolie retenue – elle pourrait se diriger. Sciamma ne lève pas la main. Au lieu de cela, elle vous demande de regarder et d’écouter, et de vous rapprocher de Nelly. En retenant des informations, Sciamma vous encourage également à regarder cet endroit et cette histoire avec les yeux ouverts d’un enfant, ce qui signifie mettre de côté vos attentes sur le fonctionnement des films.

Comme beaucoup de contes de fées, celui-ci commence vraiment dans les bois. Alors que la mère (Nina Meurisse) et le père (Stéphane Varupenne) de Nelly commencent à emballer la maison, Nelly explore les environs, aux arbres dénudés et au calme. Enfant, sa mère a construit ce qu’elle appelle une cabane dans la forêt et maintenant Nelly aimerait faire de même. Alors, elle erre dans la jolie forêt, érafle son tapis de feuilles aux couleurs vives et utilise un gland pour façonner un sifflet. Lorsqu’elle souffle dessus, le vent se lève doucement, comme s’il répondait à son appel. Plus tard dans la nuit, nichées dans le lit d’enfance de sa mère, Nelly et sa mère murmurent alors que des ombres se rassemblent sur les murs.