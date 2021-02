Revue ‘Pelé’: un trésor national

Il y a deux documentaires contenu dans «Pelé», Le film de David Tryhorn et Ben Nicholas sur le phénomène du football brésilien. Le principal est l’enquête étoilée sur les réalisations record de Pelé et l’adulation nationale. Mais une deuxième histoire, plus décevante, fait progressivement baisser la température dans la pièce, une fois que l’armée brésilienne prend violemment le pouvoir en 1964 et montre un intérêt stratégique pour «le beau sport».

Les cinéastes ont traversé une histoire riche, de la défaite du Brésil en 1950 contre l’Uruguay en Coupe du monde (lorsque Pelé, enfant, a dit à son père sanglotant qu’il la reconquérirait) à son triomphe lors de la finale de 1970. Dans une interview récurrente, la légende âgée de 80 ans est à la fois authentique et diplomatique après des décennies de culte en tant que «roi». Les coéquipiers restent friands, les journalistes Kibitz, et l’auteur-compositeur-interprète Gilberto Gil et l’ancien président du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, proposent une analyse pop.