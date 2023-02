Revue ‘Pathaan’: Combattre le bon (et long) combat

Shah Rukh Khan joue le rôle d’un agent affable du gouvernement indien, Pathaan, qui poursuit un ancien agent vengeur nommé – un peu moins que diaboliquement – ​​Jim (John Abraham). Jim a été embauché par un général pakistanais voyou pour semer la pagaille en Inde à cause d’un différend sur le Cachemire. Il est devenu nihiliste avec un sourire narquois après que l’Inde ait refusé une fois de payer une rançon pour lui et sa femme enceinte (maintenant décédée).

Le film d’action complet du genre perfectionné par Hollywood n’est pas aussi répandu à Bollywood. Mais « Pathaan », un ajout record à une série d’aventures d’espionnage, déroule un chariot de desserts enflammé d’armes à feu, de mêlées en l’air et d’affrontements incessants.

L’intrigue ou la politique est une réflexion après coup dans ce système de livraison pour l’action dans les avions, les trains et les automobiles, à Dubaï, Moscou, Paris, la côte espagnole et apparemment les Dolomites italiennes. Le réalisateur, Siddharth Anand (“Guerre”), ouvre grand avec l’évasion de Pathaan de sa détention, faisant pivoter la caméra pour suivre les coups de pied et envoyant un hélicoptère en altitude à l’intérieur.

D’autres configurations ont le même sens du plaisir. L’équipe d’Anand comprend le coordinateur des cascades de “Top Gun : Maverick”, Casey O’Neill, et le cascadeur de “Mad Max : Fury Road”, Craig Macrae. Mais le réalisateur n’a pas le meilleur sens du tempo, ni un flair constant pour la mise en scène. Un combat monotone dans un train n’est racheté que par une évasion des Looney Tunes du déraillement.

Deepika Padukone prête un panache bienvenu dans le rôle d’un autre agent mortel, Rubina, qui pourrait s’avérer utile à Pathaan. Le doux rapport entre Padukone et Khan desserre les fracas sans fin du film, et c’est l’étincelle pour, oui, une chanson. Lorsque Pathaan aperçoit Rubina au bord de la piscine en Espagne, elle lance un joyeux numéro de bosse et de mouture bondé. (“Dès que je ressens une vague de pudeur, je la jette au vent!”)

En tant que méchant, Jim est un peu un bain froid, et pas seulement parce qu’il commence à passer des appels vidéo sous la menace d’une guerre biologique. “Pathaan” est à certains égards un film de super-héros qui sauve le monde sans costumes, et bien que moins sérieux, la longueur importante peut être à la traîne. Plus n’est pas toujours mieux – même si l’enthousiasme de Padukone en patinage de vitesse à la rescousse à un moment donné va un long chemin.

Pathan

Non classé. En hindi, avec sous-titres. Durée : 2h26. Dans les théâtres.