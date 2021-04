L’artiste et cinéaste allemande Ulrike Ottinger, dont le travail n’est pas aussi bien distribué aux États-Unis qu’elle devrait l’être, n’est généralement pas connue pour sa sentimentalité. Ses longs films de recherche sont des allégories pas tout à fait costumées et visionnaires du féminisme radical queer. Les titres représentatifs incluent «Madame X: An Absolute Ruler» (1982), «L’image de Dorian Gray dans la presse jaune» (1984) et «Jeanne d’Arc de Mongolie» (1992). On ne peut pas lui reprocher d’être au moins un peu mélancolique dans son nouveau «Paris Calligrammes», un documentaire autobiographique. Il s’agit de Paris, après tout – son Paris, connu pour la première fois au début des années 1960.

Après le début du film avec des images tournées par Ottinger dans le Paris d’aujourd’hui, nous sommes plongés dans le temps, auditif et visuel: notamment par les chanteurs Juliette Gréco et Jacques Dutronc, et un clip de l’immortel 1945 de Marcel Carné. «Les Enfants du Paradis.» Mais «Paris Calligrammes» mélange constamment ce qui est familier au francophile avec beaucoup de ce qui ne l’est pas. Le film tire son titre d’une librairie qu’Ottinger fréquentait dans sa jeunesse. Elle avait été enchantée par la culture française qui grandissait en Allemagne occupée et avait cherché une connexion à la maison une fois qu’elle avait atterri dans la Ville Lumière pour étudier. La librairie Calligrammes, dirigée par l’allemand Fritz Picard, servait les expatriés allemands. C’était un endroit où, selon Ottinger, «les dadaïstes ont rencontré les situationnistes». Il est devenu une maison esthétique formatrice pour le jeune artiste.

Le récit d’Ottinger d’une lecture au magasin par Walter Mehling est l’un des moments forts du film. Le cinéaste a ce qui semble être un torrent d’anecdotes et d’idées d’accompagnement à transmettre, mais le film ne se sent jamais précipité. Elle a créé trois narrations différentes, celles en français et en anglais lues par les comédiens Fanny Ardant et Jenny Agutter, et une en allemand, lue par Ottinger elle-même. Cette version américaine présente la narration Agutter. Cette lecture est aussi cruciale pour transmettre l’ambiance de l’histoire d’Ottinger que le rythme tranquille du film.