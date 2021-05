Revue «  Paper Spiders  »: Mélodramatique maternelle

Mais l’anxiété banale de Dawn explose bientôt lorsqu’elle devient obsédée par l’homme qui vit à côté. Dawn est convaincue que cette voisine est en train de mettre sa maison sur écoute et elle se déchaîne sur des attaques imaginaires avec des roches et des rayons électromagnétiques. Mélanie sait que sa mère est en plein essor, mais malgré toute leur ancienne proximité, elle ne sait pas comment assumer le rôle de gardienne.

Le duo mère et fille au centre du drame familial «Paper Spiders» est assez proche pour être désinvolte face aux choses dont ils ont peur. Dawn (Lili Taylor) s’inquiète de la façon dont Melanie (Stefania LaVie Owen) va bientôt quitter la maison pour l’université, mais Melanie efface ses inquiétudes avec facilité. Melanie passe ses journées à visiter les campus et à se livrer à ses premières romances au lycée. Elle fait confiance à sa mère pour gérer les problèmes de nid vide.

La paranoïa maternelle a historiquement fourni de riches Matériel pour les mélodrames de films, mais le style de réalisation du réalisateur Inon Shampanier est timide. La maison qui devient le site des délires de Dawn n’est pas gothique, ce n’est pas du grand guignol, ce n’est pas du giallo. La maison est simplement de banlieue – anonyme, comme toutes les images du film. En l’absence d’un style visuel audacieux, les interprètes sont chargés de donner au film son énergie. C’est un plaisir de voir Lili Taylor plonger ses dents dans un rôle principal, et elle joue la descente maniaque de son personnage avec une praticité palpable et déchirante. Sa performance suggère que personne ne s’accroche plus à la logique qu’une personne qui a commencé à perdre la tête.

Araignées en papier

Non classé. Durée: 1 heure 49 minutes.