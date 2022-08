Revue ‘Paper Girls’: Newsies contre Terminator, mais ne mentionnez pas ‘Stranger Things’

Il y a une nouvelle série en streaming sur quatre adolescents des années 1980 équipés de talkie-walkie, pédalant leurs vélos en action contre des événements fantastiques.

Oui je sais. Ressemble beaucoup Choses étranges. Mais essayons d’oublier le hit de Netflix pendant une minute et donnons une chance à la nouvelle émission de science-fiction divertissante d’Amazon, Paper Girls.

Paper Girls est basé sur la bande dessinée primée de l’écrivain Brian K. Vaughan et de l’artiste Cliff Chiang, qui a débuté en 2015 et a duré 30 numéros. Les huit épisodes de la première saison ont commencé à être diffusés sur Prime Video en juillet.

Le spectacle commence au petit matin alors qu’Halloween 1988 tire à sa fin. Quatre livreuses de papier de 12 ans se rendent dans les rues sombres de la banlieue pour commencer leur tournée. Mac qui parle dur, la nouvelle timide Erin, la riche KJ et la prodige en herbe Tiffany doivent faire face à des racistes, des intimidateurs et des ivrognes, mais ces connards de tous les jours deviennent insignifiants lorsque les filles sont prises dans une guerre entre voyageurs du temps.

Le premier épisode est passionnant et chaotique, avec les lampadaires jaune sodium laissant place à un ciel rose agité alors que les enfants se retrouvent pris dans la folie et la confusion. Leur papier tourne en spirale vers une escalade de l’étrangeté et de l’action, avec de véritables chocs qui se transforment en un solide cliffhanger. Tout est là : quatre pistes engageantes, une prémisse intrigante et quelques rebondissements délicieusement étranges.

La principale force de la série est la jeune distribution, propulsée 30 ans en avant et projetée dans le temps, face à elle-même et à ses proches dans les années à venir. Riley Lai Nelet et Fina Strazza sont comparables à l’outsider sans prétention et au rejeton sensible d’une famille riche, tandis que Camryn Jones brille plus tard dans la série en tant que penseur pétillant de l’équipe. La vedette tout au long est Sofia Rosinsky, canalisant le délinquant juvénile rebelle d’Edward Furlong de Terminator 2 avec une combinaison de bravade et de vulnérabilité.

Le Terminator est probablement l’autre grande influence de la série, alors qu’un chasseur impitoyable s’infiltre dans les banlieues pour retrouver nos jeunes héroïnes déplacées dans le temps. Comme pour toutes les histoires de voyage dans le temps, les paradoxes et les chronologies s’emmêlent rapidement, les jeunes journalistes rencontrant leur futur (y compris le comédien Ali Wong).

C’est l’élément clé de Paper Girls: c’est une histoire de passage à l’âge adulte, utilisant la vanité de la science-fiction du voyage dans le temps pour permettre aux personnages de voir comment ils se sont révélés et d’exiger des réponses des personnes qu’ils deviennent. Les versions plus âgées des filles ont autant à apprendre de leurs jeunes que les jeunes de n’importe quel adulte, et c’est un moyen convaincant d’explorer ces questions sur ce que signifie grandir et prendre le contrôle de sa vie.

Ou du moins, le spectacle est assez proche. Plus tard dans la série, l’un des jeunes acteurs rencontre son aîné dans une rencontre qui corrompt le conflit et la révélation. Mais Wong est mal servie dans son apparence d’adulte qui s’avère juste un peu médiocre. Une vie légèrement décevante n’est pas vraiment un drame, surtout dans une émission où l’autre scénario est une putain de guérilla entre des commandos de science-fiction et des fanatiques de pistolets laser sautant dans le temps.

Paper Girls a suffisamment de rebondissements et de personnages convaincants pour vous garder impliqué, mais la série perd de son élan après le premier épisode mouvementé. Trop souvent, les filles arrivent dans un nouvel endroit et ensuite… vont se coucher. Les gens ont besoin de dormir, bien sûr, mais des scènes comme celle-ci ressemblent à des entractes lorsque l’élan faiblit, sapant même la tension de l’approche du chasseur poursuivant. Paper Girls pourrait faire avec plus d’urgence et d’énergie alors que les héros combattent à la fois leurs ennemis et leur désir de retourner chez eux (ou non).

Un manque d’élan n’est pas un problème qui trouble Stranger Things, et Paper Girls souffrira par rapport à l’émission à succès de Netflix. Mais il convient de noter que Paper Girls est un animal différent. Stranger Things se déroule dans les années 1980 parce que tout tourne autour des années 80 : les cheveux, la musique, les vêtements, Donjons & Dragons — les références à la culture pop sont le point, car cette nostalgie rétro est un hommage affectueux (et une mise à jour de ) les films et la culture de cette époque. Paper Girls, cependant, commence dans les années 1980 afin que les enfants puissent avancer dans leur vie. Il y a d’excellentes aiguilles vintage (si seulement ça ferait pour New Order, Danzing ou Echo and the Bunnymen quoi Stranger Things saison 4 fait pour Kate Bush), mais ce n’est pas une émission sur les années 80 en particulier : c’est une histoire de grandir racontée à travers la chronologie d’une vie.

Paper Girls pourrait faire avec une secousse de l’énergie qui fait pétiller Stranger Things. Mais mettez de côté toute comparaison et il y a beaucoup à aimer dans ce spectacle sinueux, en particulier sa jeune distribution gagnante.

