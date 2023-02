Revue Panasonic LZ2000 : Dazzling Master OLED

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Superbes performances d’image

Système audio avancé Dolby Atmos

Tableau de contrôle du jeu

Lecture gratuite Les inconvénients Coûteux

Seulement deux ports HDMI 2.1 Notre avis Le Panasonic LZ2000 est un téléviseur 4K HDR sans compromis qui offre une qualité d’image époustouflante, un système audio Dolby Atmos et un tout nouvel ensemble de fonctionnalités de jeu. C’est un achat brillant si vos poches sont assez profondes

Évincant le JZ2000, la version 2022 de la gamme de téléviseurs haut de gamme de Panasonic, le LZ2000 utilise la dernière technologie de panneau haute luminosité, offre une performance de couleur améliorée et dispose d’un système audio Dolby Atmos considérablement révisé, avec des haut-parleurs de direction audio.

Il introduit également une interface Game Control Board, qui regroupe des paramètres pertinents tels que le VRR, le décalage d’entrée, l’état HDR et Dark Visibility Enhancer – ce dernier un ajustement qui aide à révéler tout ce qui se cache dans l’ombre de votre jeu.

Si vous recherchez un écran haut de gamme optimisé pour les films et les jeux, vous êtes définitivement au bon endroit…

Conception et construction

Wafer mince

Quatre ports HDMI

Bouton personnalisé Mon application sur la télécommande

Le LZ2000 peut se situer à l’extrémité supérieure de l’échelle de prix, mais le prix est clairement visible dans le package. La qualité de construction est élevée, avec l’ensemble joliment fini en gris foncé, avec une lunette ultra-mince et un socle.

Panasonic

Il est un peu plus volumineux que certains, mais c’est grâce aux haut-parleurs Technics réglés en hauteur et latéraux intégrés au panneau arrière.

Les connexions incluent quatre HDMI, mais seulement deux sont compatibles avec la vidéo High Frame Rate 4K 120fps d’une console de jeux. Tous les quatre prennent en charge ALLM (mode de faible latence automatique) et VRR (taux de rafraîchissement variable). La latence est bonne car j’ai mesuré le décalage d’entrée à 14,5 ms (1080p/60fps).

Il y a aussi trois ports USB, une sortie audio numérique optique, une miniprise AV et Ethernet. La connectivité sans fil est disponible via Bluetooth et Wi-Fi.

Une nouvelle attraction clé sur les modèles LZ2000 est la carte de contrôle du jeu. Pour vous éviter de naviguer dans les menus, vous pouvez l’attribuer au bouton personnalisable “Mon application” sur le zapper à distance, une belle touche.

Steve May / Fonderie

Fonctionnalités intelligentes

Mon écran d’accueil 7.0

Lecture gratuite

En ce qui concerne l’intelligence connectée, le TX-55LZ2000 utilise la plate-forme My Home Screen de Panasonic, maintenant jusqu’à la v7.0. Cette interface conviviale est intuitive à utiliser et permet une personnalisation bienvenue.

Les applications de streaming apparaissent sous la forme d’une bande de boutons similaires à l’interface de Samsung, avec des vignettes de contenu qui apparaissent lorsque vous les survolez. Vous pouvez modifier le bouton de diffusion qui apparaît sur votre écran de lancement en “épinglant” vos favoris.

Vous avez le choix entre Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Britbox, Disney+, Apple TV+, YouTube et Rakuten TV.

Steve May / Fonderie

La fourniture de Freeview Play garantit également qu’il existe un ensemble complet de services de rattrapage grand public intégrés, notamment BBC iPlayer, ITV hub, All 4, My5, UKTV Play, Legend et CBS Catch Up.

Qualité de l’image

OLED 4K

Large prise en charge HDR

Processeur HCX Pro AI

Pour décrire la qualité de l’image en un mot : Wow ! Cinématographique sans effort, combinant une luminosité moyenne élevée (pour OLED) avec un HDR dynamique, des teintes riches et de superbes détails d’ombre presque noirs, le LZ2000 ne déçoit pas en matière de prouesses d’image.

Steve May / Fonderie

Les ingénieurs de Panasonic ont réussi à obtenir des niveaux de performance plus élevés de leurs panneaux OLED depuis plusieurs années maintenant, en utilisant des techniques inventives de gestion de la chaleur. Ici, ils peuvent appliquer leur expertise sur le nouveau verre OLED.EX, nous donnant un panneau Master OLED Pro qui justifie plus que sa nomenclature.

Leurs efforts ont entraîné non seulement une augmentation des performances HDR maximales (que j’ai mesurées à environ 1000 nits en utilisant une fenêtre de 5 %), mais aussi une augmentation du niveau d’image moyen. En conséquence, il y a un peu plus de pop dans ses images, par rapport à son prédécesseur, le JZ2000.

Une grande partie du crédit pour l’excellence globale de l’image de l’ensemble doit aller au processeur HCX Pro AI, qui fonctionne main dans la main avec un capteur de lumière ambiante pour optimiser l’écran, et gère de manière experte la mise à l’échelle pour les sources non 4K (utile car je regarde toujours un beaucoup de HD comme beaucoup de téléspectateurs).

La prise en charge du format HDR est large. L’ensemble est doté de Dolby Vision IQ et HDR10+ Adaptive, qui réagissent et s’adaptent à la lumière ambiante de la pièce. Il y a aussi un mode Netflix Adaptive Calibrated, qui est similaire et nouveau, et pour ceux qui veulent minimiser le traitement, il y a le mode Filmmaker avec Intelligent Sensing.

Les préréglages d’image comprennent Normal, Cinéma, Mode cinéaste avec détection intelligente, Véritable cinéma, Professionnel 1 et 2, Sport, Dynamique, Auto AI et Personnalisé.

L’option la plus simple consiste à laisser l’ensemble sur Auto AI, ce qui fonctionne assez bien pour la plupart des sources. Mon mode de visionnage préféré est cependant True Cinema, qui offre une expérience de visionnement plus cohérente.

Qualité sonore

Dolby Atmos

Haut-parleurs à tir latéral et en hauteur

Accordé par Technics

Avec 360° Soundscape Pro, le LZ2000 est sans doute le système audio Dolby Atmos le plus élaboré jamais intégré à un téléviseur.

Steve May / Fonderie

En plus de son réseau de « barres de son » à tir vers l’avant, vous trouverez des haut-parleurs en hauteur placés en haut à l’arrière de l’écran, avec des haut-parleurs latéraux à gauche et à droite, et un woofer pour des basses étonnamment décentes. De manière significative, la conception de la barre de son avant a été mise à jour cette saison, avec l’adoption de nouveaux pilotes de formation de faisceaux.

À l’aide d’un graphique à l’écran, vous pouvez diriger leur sortie sonore vers la gauche ou vers la droite, zone par zone. L’idée est de concentrer l’audio à un endroit particulier de la salle de visionnage, permettant peut-être à votre colocataire de faire la sieste pendant que vous vous rattrapez sur certains Disney+.

En pleine colère Dolby Atmos, l’ensemble sonne véritablement théâtral, et avec une puissance de sortie totale évaluée à 150 W, il y a suffisamment de muscle sur bande pour une expérience d’écoute enrichissante. Le LZ2000 sonne bien avec les films d’action, les émissions de télévision atmosphériques et même la programmation musicale (un avantage d’avoir Technics dans votre coin pour régler les choses).

Prix ​​et disponibilité

La série Panasonic LZ2000 est disponible en trois tailles d’écran : 55, 65 et 77 pouces (TX-55LZ2000, TX-65LZ2000, TX-77LZ2000), au prix de 2 299 £, 2 899 £ et 4 299 £ respectivement.

Cela le place dans l’échelon supérieur des téléviseurs 4K à grand écran avec les goûts du LG G2 OLED et du Philips OLED+936. Consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs pour plus d’options.

Malheureusement, la gamme LZ2000 n’est pas disponible pour les acheteurs américains, car Panasonic n’a pas vendu de téléviseurs sur le marché nord-américain depuis plusieurs années maintenant.

Nous testons ici le modèle 55 pouces de la gamme que vous pouvez généralement acheter aux côtés de ses compagnons d’écurie tels que John lewis, Currys, AO et Ordinateurs portables directs. Curieusement, Amazon ne stocke pas ce modèle au moment de la rédaction.

Verdict

Le Panasonic TX-55LZ2000 est un excellent achat si vous recherchez une solution de cinéma maison tout-en-un. Non seulement l’écran est à la pointe de la technologie et des performances, mais il est livré avec la meilleure implémentation complète de Dolby Atmos intégré que nous ayons entendue à ce jour. Aucun équipement supplémentaire n’est requis.

L’adoption à grande échelle de la surveillance de l’image AI de la lumière ambiante, avec Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, le mode cinéaste avec détection intelligente et le mode calibré adaptatif Netflix ne fait pas de mal non plus.

Dommage alors qu’une fois de plus nous soyons limités à seulement deux entrées HDMI qui prennent en charge la lecture HFR — mais c’est un problème relativement isolé.

N’oubliez pas que si vous aimez le look du panneau Master OLED pro de l’ensemble, mais que vous n’avez tout simplement pas besoin des dépenses supplémentaires du système audio Soundscape Pro à 360 °, la gamme stablemate LZ1500 se vend moins cher et dispose du même panneau Master OLED Pro et HCX. Processeur pro IA.

Spécifications