Comme un mauvais œuf mis à bouillir, un ancien détenu robuste se ramollit puis craque dans le drame blême «Palmer». Le film, streaming sur Apple TV +, s’ouvre avec son protagoniste stoïque rentrant chez lui dans la région rurale de la Louisiane après avoir purgé une peine de 12 ans de prison. Palmer (Justin Timberlake) frappe le bar et caresse avec des copains, mais son itinéraire de citadin change lorsqu’il se retrouve aux prises avec les soins de Sam (Ryder Allen), l’enfant chérubin d’un voisin négligent.

Sam aime jouer avec la féminité; il essaie le rouge à lèvres, adore les poupées et, à Halloween, demande à se déguiser en princesse de fée. Bien qu’il soit victime d’intimidation à l’école, Sam est un enfant assuré et facile à vivre. Mais pour Palmer, un ancien quart-arrière du lycée, Sam «n’est pas comme les autres garçons», et aura du mal à vivre à moins qu’il n’apprenne à se conformer à l’agenda macho.