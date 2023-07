Revue Oppenheimer : L’épopée historique de Nolan regarde le pouvoir sous toutes ses formes

Environ une minute après Oppenheimer, il devient évident pourquoi Christopher Nolan a voulu s’attaquer au projet. Son sujet, J. Robert Oppenheimer, le «père de la bombe atomique», était un physicien théoricien, un homme obsédé par les éléments constitutifs de l’univers. Il jette des gobelets en cristal dans les coins pour observer comment ils se brisent et flirte en expliquant aux femmes les raisons scientifiques pour lesquelles sa propre matière ne passera pas simplement par la leur. Il rêve de particules, d’étoiles et de feu ; il devient transpercé par l’eau qui claque la surface des flaques d’eau.

Nolan, lui aussi, semble engagé dans une longue enquête sur la physique théorique. Il a l’intuition d’un lien entre le tissu matériel froid de l’univers – des choses comme le temps, l’espace, la matière, la mort, l’éternité – et les significations plus métaphysiques de l’existence humaine : l’amour, l’identité, la mémoire et le chagrin. Souvent, il tisse ensemble l’émotion et la science, puis tire quelques fils du mythe antique à travers le tissu pour nous rappeler que ce sont des questions éternelles. Depuis Mémento pour Inception, Interstellaire pour Dunkerque, Le prestige pour Principe, les films de Nolan utilisent les outils scientifiques du cinéma (images, son, temps, produits chimiques sur celluloïd) pour confronter le tangible à l’intangible. Le cerveau de l’homme est une merveille.

Nolan concentre son objectif sur le pouvoir – celui que produisent les atomes divisés, celui que les pays utilisent, celui dont les hommes ont envie

Dans Oppenheimer, il concentre son objectif sur le pouvoir – celui que produisent les atomes divisés, celui que les pays utilisent, celui dont les hommes ont soif. Bien que basé sur Prométhée américainla biographie exhaustive et passionnante de Kai Bird et Martin J. Sherwin sur Oppenheimer, Nolan’s Oppenheimer se qualifie à peine de biopic, du moins pas la variété hollywoodienne. Au lieu de cela, c’est un film – un film magistral, parmi ses meilleurs – qui enquête sur la nature du pouvoir : comment il est créé, comment il est maintenu en équilibre et comment il conduit les gens dans des dilemmes obscurs qui refusent des réponses simplistes.

Nolan aime jouer avec les délais (c’est un homme qui a commencé sa carrière en racontant une histoire à l’envers), et en Oppenheimer il y a un peu. Le long d’une chronologie – en couleur, avec le texte d’ouverture « Fission » – raconte l’histoire d’Oppenheimer (un incroyable Cillian Murphy), couvrant ses incursions de jeunesse dans la physique théorique dans les universités européennes, ses années à Berkeley, ses tâtonnements dans la politique de gauche, sa liaison avec Jean Tatlock (Florence Pugh) et son éventuel mariage avec Kitty (Emily Blunt), et sa nomination par le général Leslie Groves (Matt Damon) pour diriger le projet ultra-secret Manhattan à Los Alamos. Grâce à des sauts dans la chronologie, nous commençons à brosser un tableau de ce qui lui arriverait après – en particulier, un Oppenheimer plus âgé faisant l’objet d’une enquête par une commission gouvernementale concernant ses liens avec les communistes.

Il y a une magnifique poésie dans la façon dont Nolan utilise IMAX, en particulier lorsqu’il évoque le paysage intérieur d’Oppenheimer. Comme Dunkerque (et Principesi vous avez eu la chance de le voir au théâtre), Oppenheimer sera probablement pleinement satisfaisant si vous ne pouvez pas le voir en IMAX. Mais si vous le pouvez, ça vaut le coup. Nolan a tourné sur des caméras IMAX et a tendance à utiliser ces images dans les premières parties du film chaque fois qu’il veut donner le sens de l’expansion qu’Oppenheimer lui-même ressent lorsqu’il rencontre de nouvelles villes, de nouveaux paysages, de nouvelles pensées et de nouvelles idées.

Pendant ce temps, dans une deuxième piste, nous assistons – pour des raisons qui ne deviennent pas évidentes pendant un moment – ​​à un Lewis Strauss agité (Robert Downey Jr.), qui tente de se faire approuver par le Sénat en tant que secrétaire au commerce et ne sait pas vraiment pourquoi il rencontre de la résistance. Cette section est en noir et blanc et étiquetée « Fusion ».

Ces étiquettes valent la peine d’être gardées à l’esprit, car lorsqu’à Los Alamos, le physicien hongrois Edward Teller (Benny Safdie) décrit son idée de bombe à hydrogène – et que quelqu’un la décrit plus tard comme n’étant pas une arme de destruction massive, mais une arme de génocide de masse – nous apprenons soudainement la différence entre la fission et la fusion. La fission, qui divise le noyau d’un atome en deux noyaux plus légers, libère une puissance énorme, capable de niveler Hiroshima et Nagasaki. Mais la fusion, qui combine deux noyaux légers en un seul, libère beaucoup plus d’énergie et peut niveler, en un sens, le monde.

En ce sens, vous pouvez commencer à lire Oppenheimer comme l’idée de Nolan de l’incarnation de la puissance en tant que fission. Oppenheimer est un homme qui se complaît dans les paradoxes ; lors de sa première rencontre avec un élève déconcerté de Berkeley, il exige de savoir comment la lumière peut être à la fois une onde et une particule, puis procède, avec enthousiasme, à l’explication. Pourtant, il vit une vie de division interne, en guerre avec ses propres idéaux, croyant à la fois que les Américains devraient développer une monstrueuse arme de mort afin de sauver des vies, et que ces armes ne devraient probablement pas être utilisées. La détresse intérieure est parfois si aiguë que le monde autour de lui se met à vibrer, son incroyable esprit se dédouble. Plus tard dans la vie, la fortune d’Oppenheimer monterait et descendrait; il serait accusé d’être communiste, vilipendé, puis respecté et récompensé. Sans le valoriser du tout — ce n’est pas un mec que tu veux être — Oppenheimer suggère qu’une partie du pouvoir de son sujet venait de son refus de s’effondrer sur lui-même à cause de la contradiction. Le film ne l’a pas entièrement compris, et l’histoire non plus, mais il ne fait aucun doute qu’il est une figure d’une importance capitale.

Et puis il y a Strauss, un homme qui voit le pouvoir comme un jeu d’arrachage, un processus de tout rassembler en soi. Strauss soutiendrait le développement de la bombe H, balayant les victimes. Il est obsédé par ce que les autres disent de lui, obsédé par l’ego. Il concevrait un monde dans lequel le pouvoir pourrait s’accroître envers son pays et donc, vraisemblablement, envers lui. Un tel pouvoir pourrait être encore plus destructeur, mais il le minimise également.

N’oubliez pas, Oppenheimer nous rappelle à plusieurs reprises : Ces deux types de pouvoir ont une petite chance d’enflammer l’atmosphère et de détruire le monde entier.

C’est là que le film devient inconfortable. Un film comme Oppenheimer n’est jamais seulement un récit de la vie de quelqu’un, surtout pas quelqu’un dont l’histoire est, certes, assez bien documentée. Les grands conteurs savent comment exploiter les éléments de leur métier pour trouver l’histoire à l’intérieur de l’histoire, et celle-ci traite de l’effroi du pouvoir à travers le temps et l’espace, sa nature apocalyptique, liée à l’expansion ou à l’épuisement de l’âme.

Quelque chose s’est déchaîné qui ne peut pas être repoussé dans la bouteille

Vous pouvez le voir dans la répétition de la ligne de la Bhagavad Gita : « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes », qu’Oppenheimer aurait cité après que la bombe d’essai, surnommée Trinity, a explosé avec succès dans le désert et a montré aux scientifiques et aux politiciens de quoi elle était capable. La ligne, du moins pour Oppenheimer, est une reconnaissance qu’avec cette chose terrible vient la capacité de détruire littéralement l’humanité. Quelque chose s’est déchaîné qu’on ne peut pas remettre dans la bouteille. Que cela aurait dû l’être ou non n’est pas pertinent; c’est un point de non-retour pour l’humanité.

Curieusement, cette citation devrait être contrebalancée par celle du poète métaphysique du XVIe siècle John Donne, dont le poème (plutôt scandaleux) « Batter my heart, three-person’d God », qu’Oppenheimer aurait appris de Tatlock, un aficionado de Donne, l’aurait inspiré à nommer l’essai à la bombe « Trinity ». (« Dieu à trois personnes » est une référence à la doctrine chrétienne de la Trinité ; vous pouvez entendre Oppenheimer chuchoter la ligne sous son souffle dans le film.) Le poème complet est un plaidoyer du poète pour que Dieu « plie / [His] force pour me casser, souffler, brûler et me refaire à neuf » ; vers la fin, en termes assez explicites, le poète demande à Dieu de le faire prisonnier pour le libérer, de le « ravir » pour le rendre « chaste ». L’attirance d’Oppenheimer pour le poème de Donne est un peu opaque jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il s’agit d’une litanie de contradictions – de, pourrait-on dire, de fission interne. Le poème implique que le pouvoir réel vient du fait de demeurer dans le paradoxe.

C’est pourquoi, en fin de compte, la bombe n’est pas le point culminant, ou le point, de Oppenheimer. La bombe n’était même pas le but du bombe. Pour le pays qui l’a construit et l’a manié, le but de la bombe était le pouvoir : la capacité de s’y accrocher, de le déclencher, de montrer que la force fait le bien. Les scientifiques qui ont construit la bombe – et leurs collègues dans d’autres pays, poursuivant le même objectif – ont reçu le pouvoir tant qu’ils se sont alignés sur les puissants. Quand ils ont commencé à tout remettre en question, ils ont été balayés.

Tout cela soulève des questions de patriotisme et de politicaillerie, mais au final, Oppenheimer suggère que ces petites querelles de civilisations individuelles sont pâles en importance à côté des plus grandes questions d’époque. Si nous, les humains, sommes capables de créer un gadget qui peut tous nous tuer, méritons-nous de continuer à exister ? Que signifient l’amour, la loyauté, l’amitié ou la trahison face à une destruction totale ? Si vous fabriquez la bombe, pourrez-vous éviter la fin du monde ? Lorsque vous laissez tomber le caillou dans l’eau, pouvez-vous arrêter les ondulations ?

Oppenheimer sort en salles le 21 juillet.