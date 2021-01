Le OnePlus Band est la première incursion de la société dans le segment populaire des appareils portables. Lancé exclusivement en Inde, le nouveau OnePlus Band est un tracker de fitness abordable qui vous aide à suivre vos entraînements, votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, vos habitudes de sommeil et vos notifications.

Le OnePlus Band est disponible en un seul modèle – W101N – avec une conception de sangle amovible. Les dimensions sont assez similaires à celles des autres trackers de fitness sur le marché, mesurant 40,4 x 17,6 x 11,95 mm pour le tracker de fitness et la sangle prenant la largeur jusqu’à 21 mm. Il pèse 22,6 g avec le bracelet, qui se sent à peine au poignet.

Le bracelet présente un motif strié distinctif sur toute sa longueur avec un design de fermoir simple. C’est un matériau lisse et souple qui se sent bien sur votre peau. La couleur par défaut est le noir, mais l’utilisateur peut acheter des bracelets de couleur supplémentaires séparément. OnePlus propose deux options de couleurs supplémentaires: bleu marine et gris mandarine.

Le tracker principal peut être inséré et sorti de la sangle en poussant simplement doucement. Considérant que c’est quelque chose que vous devrez faire chaque fois que vous devez charger le groupe, je suis heureux que OnePlus n’ait pas choisi de rendre cela plus difficile que nécessaire.

Le tracker et le bracelet sont entièrement résistants à l’eau avec un indice de protection IP68 qui vous permet d’utiliser le bracelet même sous l’eau en nageant.

Le OnePlus Band dispose d’un écran tactile AMOLED de 1,1 pouce, 126×294 pixels. En termes de qualité d’image, l’écran présente des couleurs vives et sursaturées et des noirs parfaitement profonds grâce à ses pixels auto-émetteurs. L’écran reste lisible même sous la lumière directe du soleil.

Les performances de l’écran tactile sont également adéquates. Bien que la surface tactile soit limitée, vous pouvez toujours naviguer dans l’interface utilisateur avec une relative facilité. Tout retard dans le traitement des entrées est généralement dû aux capacités matérielles de la bande plutôt qu’à l’écran tactile lui-même.

Le OnePlus Band n’a pas d’affichage permanent. Cependant, OnePlus fournit l’une des meilleures augmentations pour réveiller les détections que j’ai expérimentées sur un portable. Contrairement à la plupart des autres trackers de fitness de cette catégorie de prix qui nécessitent des gestes délibérés et dramatiques des bras pour éclairer leurs écrans (et même dans ce cas, certains d’entre eux ne prennent toujours pas la peine de se réveiller), l’écran du OnePlus Band s’allume avec la moindre rotation de votre poignet. Alors que je suis assis ici en train de taper ceci, je devais juste tourner mon poignet d’environ un pouce pour que l’écran pointe vers moi et c’était suffisant pour qu’il s’allume.

Pour moi, cela compense presque le fait que le OnePlus Band ne dispose pas d’un affichage permanent. Le geste de détection de réveil a été incroyablement réactif et a mieux fonctionné que même certaines montres intelligentes coûteuses.

OnePlus vous permet de désactiver le geste Lever pour réveiller ou de ne fonctionner que pendant certaines heures. Cela a du sens car le geste ne fonctionne pas bien lorsque vous êtes allongé et si vous portez le bracelet pour dormir, l’écran peut s’allumer souvent.

Cependant, ce qui est ridicule à propos de cette option, c’est que si la désactivation de Raise to wake n’allume pas l’écran, elle arrête également d’éteindre l’écran si vous baissez le poignet. Cela signifie que si vous désactivez le geste, non seulement vous devez allumer manuellement l’écran à chaque fois, mais également l’éteindre manuellement en le couvrant avec votre paume ou attendre que le minuteur de l’écran s’éteigne. Je souhaite que le groupe éteigne au moins l’écran lorsque vous baissez votre poignet, quel que soit le réglage de la montée au réveil.

Le OnePlus Band a quatre caractéristiques principales. Le premier est la surveillance de l’activité et le suivi de la condition physique. Le groupe peut suivre vos mouvements tout au long de la journée en comptant vos pas et également vous alerter si vous êtes resté assis trop longtemps. Si vous souhaitez vous entraîner, le groupe peut suivre plusieurs activités, y compris la course en plein air, la course en salle, la course à brûler les graisses, la marche en plein air, le cyclisme en plein air, le cyclisme en salle, le vélo elliptique, le rameur, la natation en piscine, le yoga et l’entraînement gratuit. Si vous aimez le sport, le groupe peut également suivre les mouvements pendant le cricket et le badminton. La plupart d’entre eux sont à égalité avec ce que propose la concurrence.









Suivi d’activité et de forme physique

Le OnePlus Band dispose également d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré, qui peut être configuré pour vérifier à intervalles réguliers et également vous alerter si cela augmente pendant que vous vous reposez. La fréquence cardiaque est également mesurée activement lorsque l’un des modes d’entraînement est activé.







Moniteur de fréquence cardiaque

Le OnePlus Band dispose également d’un oxymètre de pouls intégré qui mesure votre saturation en oxygène périphérique ou vos niveaux de SpO2. Les valeurs supérieures à 96% au niveau de la mer sont considérées comme normales et des valeurs constamment inférieures peuvent être des signes d’hypoxie. Récemment, des oxymètres de pouls ont également été utilisés pour détecter le COVID-19 car les personnes atteintes de la maladie ont tendance à avoir des niveaux de SpO2 anormalement bas. En tant que tel, un oxymètre de pouls est passé d’une valeur douteuse pour la plupart des gens à être très utile ces derniers temps.









Oxymètre de pouls

Enfin, le OnePlus Band peut également suivre vos habitudes de sommeil, notamment en comptant la durée totale de votre sommeil, les durées de sommeil profond et de sommeil léger, et éventuellement aussi vos niveaux de SpO2 pendant votre sommeil.







Suivi du sommeil

Toutes ces informations, depuis l’activité quotidienne, les entraînements, la surveillance de la fréquence cardiaque, les niveaux de SpO2 et le suivi du sommeil, sont collectées et affichées dans la nouvelle application OnePlus Health. L’application est simple et bien conçue. C’est également là que vous ajustez et accédez à la plupart des paramètres et fonctionnalités du groupe, bien que beaucoup d’entre eux soient également accessibles directement depuis le groupe lui-même.

Dans l’ensemble, j’étais satisfait des performances de suivi du OnePlus Band. Les fonctionnalités de suivi d’activité semblent bien fonctionner, et bien qu’il n’y ait pas de moyen facile de vérifier leur précision sans vous attacher à un équipement médical coûteux, les fonctionnalités de surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du sommeil semblent également fonctionner de manière fiable. La nouvelle application Santé est également un bon endroit pour garder une trace de toutes les informations sur une période de temps et fixer des objectifs pour vous améliorer.

Cependant, OnePlus a manqué deux fonctionnalités importantes avec le OnePlus Band, à savoir le suivi menstruel et la surveillance du stress, tous deux disponibles sur le Mi Smart Band 5. La première fonctionnalité, en particulier, est une oubli massive et même pas quelque chose. qui nécessite un matériel spécialisé à mettre en œuvre. Comment un appareil de fitness en 2021 est livré sans une fonctionnalité qui affecte la moitié de la population mondiale est déconcertant. J’espère qu’ils le corrigent dans les futures mises à jour logicielles, sinon c’est simplement volontairement ignorant.

En dehors de cela, la plupart des autres trucs sont ici. Vous pouvez contrôler votre lecture de musique à travers le groupe, mais avec un peu de retard. Vous pouvez également définir des alarmes et des minuteries et il y a aussi un chronomètre. Vous pouvez également utiliser le bracelet pour prendre des photos à distance avec votre téléphone couplé. Il existe également une fonctionnalité qui vous permet de faire des exercices de respiration pendant une période de temps définie.

Vous pouvez également recevoir les notifications de votre téléphone sur votre bracelet. Vous pouvez choisir les applications qui peuvent envoyer des notifications au groupe à partir de l’application Santé. L’affichage sur le bracelet n’est pas idéal pour lire les e-mails, mais est suffisant pour lire les chats IM ou l’OTP à partir d’un SMS. Malheureusement, le bracelet ne synchronise pas les notifications avec votre téléphone, donc même si vous affichez les notifications sur le téléphone ou les rejetez là-bas, elles persistent sur le bracelet et doivent être effacées séparément.

Le OnePlus Band offre une personnalisation limitée du cadran de la montre. L’application Health propose actuellement 37 cadrans de montre, dont beaucoup ne sont que des versions recolorées d’un design commun. Vous pouvez également définir une photo comme cadran de votre montre ou utiliser l’option horloge mondiale, qui permet de choisir une autre ville avec votre heure locale.

















Regarder les visages

Parmi les 37 cadrans de montre, certains ont des designs sensés et esthétiques, tandis que d’autres sont ridiculement impraticables et ressemblent à celui qui les a conçus n’a jamais vraiment essayé de les voir sur l’écran du groupe. Cela est particulièrement vrai de l’ensemble Classic, où deux des modèles ne peuvent jamais indiquer l’heure avec précision en raison de la perspective déformée de l’ajustement d’un cadran circulaire sur un grand rectangle. Le troisième est littéralement illisible et un véritable mystère quant à la façon dont il a même été approuvé.

Le bracelet OnePlus permet de stocker jusqu’à 5 cadrans de montre sur le bracelet, ce qui facilite le basculement entre vos favoris. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux autres bracelets, qui ne peuvent généralement stocker qu’un seul cadran à la fois. Le transfert d’un nouveau cadran de montre sur le bracelet peut être tout aussi fastidieux que sur d’autres bandes, car Bluetooth continue d’être l’embarras universel en ce qui concerne les vitesses de transfert.

Malheureusement, OnePlus ne propose actuellement aucun magasin d’aucune sorte pour ajouter plus de cadrans de montre. On ne sait pas si l’entreprise ajoutera plus d’options à l’avenir. Ceux qui sont actuellement disponibles sont généralement corrects, mais ils ne sont pas très variés.

Le OnePlus Band prétend avoir 14 jours d’autonomie. J’ai trouvé cette affirmation plutôt optimiste. Peut-être que vous atteindriez ce nombre élevé avec les paramètres par défaut, mais avec la façon dont j’avais configuré la montre (60% de luminosité, minuterie d’affichage de 10 s, suivi de la SpO2 pour se réveiller et dormir activé, surveillance de la fréquence cardiaque toutes les 2 minutes) environ une semaine en pleine charge. Ce n’est pas trop mal en soi, mais seulement environ la moitié de ce que l’entreprise prétend.

Le chargeur vous oblige à sortir le tracker de sa sangle à chaque fois. Étant donné que vous ne devez le faire qu’une fois par semaine, ce n’est pas trop compliqué, mais il aurait quand même été bien d’avoir un chargeur comme celui fourni avec le Mi Smart Band 5 qui s’enclenche magnétiquement en bas sans avoir à retirer le tracker.

Le OnePlus Band est au prix de 2499 INR, soit environ 34 $. À un prix similaire à celui du Mi Smart Band 5 de Xiaomi, le OnePlus Band ne fait pas grand-chose pour se démarquer de la concurrence et manque même de quelques fonctionnalités importantes du groupe Xiaomi, notamment le suivi menstruel, la surveillance du stress et un aimant pratique. chargeur. Les options du cadran de la montre sont également limitées pour le moment.

Cependant, dans la semaine ou deux d’utilisation du OnePlus Band, j’étais toujours assez satisfait de ses performances globales. Les fonctionnalités d’activité et de remise en forme sont toutes assez satisfaisantes pour le prix, et la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque et de suivi du sommeil fonctionne également bien. Le OnePlus Band dispose également d’une surveillance SpO2, ce que seul le Honor Band 5 propose dans cette gamme de prix.

L’application et l’expérience logicielle globale sur le OnePlus Band sont également assez bonnes et devraient, espérons-le, s’améliorer avec les futures mises à jour, car la plupart de mes tests ont été effectués à l’aide d’une version préliminaire de l’application.

Dans l’ensemble, le OnePlus Band est une première offre solide de OnePlus dans la catégorie des appareils portables que je me sens à l’aise de recommander si vous n’avez pas besoin des fonctionnalités manquantes susmentionnées.