Revue One Piece Live-Action de Netflix : ton sauvage, action amusante

La semaine dernière, Netflix Une pièce L’émission d’action en direct a reçu de nombreux éloges de la part des anciens fans et des nouveaux téléspectateurs. En tant que personne qui n’a jamais rencontré Une pièceet n’ayant, en fait, jamais ressenti le moindre désir de reprendre ni le manga ni aucune partie de l’anime (le manga, il faut le dire, a commencé à être publié en série en 1997), j’étais sceptique quant à cette nouvelle itération. Les autres adaptations live-action Netflix de mangas bien-aimés n’ont pas vraiment été bien accueillies, que ce soit au niveau technique ou en termes d’extraits d’histoires auparavant cohérentes, alors j’ai approché Une pièce provisoirement. Après tout, j’avais été brûlé par Cowboy Bebop juste l’année dernière.

En tant que personne ne sachant pas à quoi m’attendre, je l’admets pleinement… il m’a fallu quelques épisodes pour m’y lancer. Mais une fois que je me suis adapté au style esthétique de la série (nous en reparlerons plus tard), j’ai vraiment apprécié le spectacle ! L’intrigue est serrée et évolue rapidement dans le format shonen du méchant de la semaine. Presque tous les personnages sont bien équilibrés et raffinés depuis leurs origines manga jusqu’à ce qu’ils deviennent crédibles et compréhensibles, même avec les scènes de combat exagérées intercalées tout au long de la série. C’est bon! Honnêtement, la série est bonne, et c’est la plus grosse surprise de toutes.

La saison de huit épisodes est basée sur le premier arc de la Une pièce manga, appelé East Blue Arc. Eiichiro Oda était apparemment fortement impliqué dans la série et il a donné son entière approbation à l’adaptation dès sa sortie. Nous obtenons le contexte classique de chaque protagoniste principal, nous donnant un aperçu de leurs premières vies et les aidant à s’établir fermement dans ce monde et cette histoire – et donnant au public une compréhension plus développée du monde et de la structure de la série.

Au début, le plus gros obstacle pour moi était Une pièce était le ton. L’absurdisme loufoque semblait enfantin, mais ce n’est pas une émission télévisée pour enfants. Des paillettes jaillissent des canons, un homme se bat avec une épée dans la bouche, un marine porte un pantalon à imprimé zèbre… c’est littéralement sauvage à regarder, surtout lorsqu’il est proposé à côté de scènes de combat brutales, de maltraitance inquiétante sur les enfants et de dialogues grossiers. Il y a aussi beaucoup de cadrages qui m’ont donné l’impression que la série tentait d’imiter les panneaux de bandes dessinées, ajoutant au contraste discordant entre la présentation et l’histoire. C’est l’émission la plus déroutante sur le plan esthétique que j’ai jamais regardée.

Je pense que pour moi, soit parce que je suis un public occidental classique, soit parce que je n’étais tout simplement pas familier avec le manga, c’était la partie la plus difficile à gérer, même si j’appréciais la série. Il y a eu un moment au début où le groupe a été capturé par un clown capable de se découper en morceaux et c’est après cette révélation que j’ai eu un peu peur du reste de la série. Si c’était tout cela, peut-être que ce n’était pas pour moi… mais j’ai continué et je suis vraiment content de l’avoir fait. Bien qu’il y ait une dissonance distincte entre le ton et le contenu, cela semble à la fois maladroit et sérieux. Il y a une barrière stylistique dans cette série qui donne l’impression qu’elle ne devient jamais tout à fait compréhensible, mais à peu près à mi-chemin, je m’y suis lancé. Le sérieux absurde est le point important.

La seule partie de la série que je n’ai jamais pu pleinement comprendre ou apprécier était son personnage principal. Monkey D. Luffy est un type particulier de protagoniste shonen – excitant, singulièrement concentré, exagéré et dévoué à ses amis, même s’il semble de plus en plus irresponsable de le faire. Il existe des itérations de ce personnage partout dans les anime à succès : Uzamaki Naruto, Mon université de hérosC’est Midoriya, Yugi de Yu-Gi-Oh, et Shoyo Hinata de Haikyuu !!—et même si j’ai regardé et apprécié cette marque particulière de shonen héros, je trouvais Luffy de plus en plus ennuyeux.

Luffy est tellement bruyant ! Il crie tellement ! Il est un peu idiot ! Il semble n’avoir aucune véritable direction au-delà de sa propre concentration sur One Piece et sur le fait d’être le roi des pirates et aucune raison réelle n’est donnée pour cela – que signifie être le roi des pirates au-delà d’un titre ? Alors que vers la fin de la série, son dévouement à sauver Nami était admirable et que je le soutenais, je me souciais tellement plus de Zoro, Sanji, Nami et même de Koby (Usopp, je suis désolé que tu sois si ennuyeux, peut-être la prochaine fois). saison ?) que je ne l’ai jamais fait à propos de Luffy. Je pense que mon plus gros problème est que je pensais que Luffy était émotionnellement manipulateur et un peu connard, même s’il essayait de bien faire envers ses amis.

Mais le spectacle est bon ! Étonnamment bonne! Les scènes de combat en particulier sont excellentes, même avec Luffy qui s’étire partout et crie « Gum Gum Pistol ! » comme un fou. Tous les combats avaient un poids narratif et les personnages signifiaient quelque chose pour moi ; Je ne voulais pas les voir blessés (sauf Luffy, il aurait pu supporter d’être blessé un peu plus). Le spectacle était faire le ménage. C’était glissant. Tout s’emboîte, et à la fin de la saison, malgré les cris de Luffy encore, je voulais une deuxième saison. Et si quelqu’un prend des notes… enlevez définitivement la chemise de Zoro plus souvent. Merci.

