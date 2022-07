Revue NuraTrue Pro : qualité CD sans les fils

En un coup d’œil Avantages Audio sans perte de qualité CD

Conception haut de gamme et confortable

Le son personnalisé signature de Nura

Autonomie impressionnante de la batterie Les inconvénients Besoin de Snapdragon 8 Gen 1+ pour sans perte

Aucun égaliseur prédéfini dans l’application Nura

L’audio spatial n’utilise pas l’audio multicanal Notre avis Les écouteurs sans fil NuraTrue Pro sont un kit impressionnant, offrant non seulement la sortie sonore personnalisée de Nura, mais, pour la première fois, un son sans perte de qualité CD via Bluetooth – mais uniquement avec les téléphones exécutant le Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm. Même sans perte, il y a beaucoup à aimer, avec une prise en charge audio spatiale, un ajustement haut de gamme, une grande autonomie de la batterie et un ANC adaptatif pour démarrer – ils sont juste du côté cher.

Prix ​​lors de l’examen

319 $

Meilleurs prix aujourd’hui : NuraTrue Pro

Nura a la réputation dans l’industrie audio d’offrir un son personnalisé impressionnant qui améliore vraiment la lecture de la musique – mais bien qu’il soit impressionnant, il n’a pas été vraiment de haute qualité, n’ayant pas la capacité de prendre en charge l’audio sans perte via Bluetooth. C’est-à-dire jusqu’à maintenant.

Les NuraTrue Pro, en plus d’offrir les profils sonores personnels de la société, sont les premiers écouteurs sans fil grand public à offrir une prise en charge complète de l’audio sans perte 16 bits/44,1 kHz, mieux connu sous le nom de qualité CD.

C’est un pas en avant vraiment excitant pour l’industrie dans son ensemble, mais il y a un hic.

Conception et construction

Conception presque identique aux bourgeons NuraTrue standard

Jusqu’à huit raccourcis via des boutons tactiles capacitifs sur les écouteurs

Plusieurs ensembles d’embouts et d’ailettes dans la boîte pour un ajustement parfait

Le NuraTrue Pro arbore un design presque identique à celui des bourgeons NuraTrue standard, mais ce n’est pas une mauvaise chose.

Les écouteurs circulaires emblématiques ont l’air haut de gamme, arborant un design entièrement noir qui offre un look sobre mais élégant. Cela est encore amélioré par l’introduction de la céramique avec le modèle Pro, que l’on trouve sur le bord extérieur de chaque bourgeon et la marque Nura sur le couvercle du boîtier également.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est un petit changement par rapport à un design par ailleurs identique, mais qui rend les bourgeons plus premium, d’autant plus que vous avez tendance à saisir les bourgeons circulaires par le bord extérieur en céramique.

Comme avec son prédécesseur, le logo Nura sur chaque bourgeon se double d’une commande tactile capacitive qui permet un accès rapide à une gamme de fonctionnalités telles que la désactivation du mode social et la mise en pause de la musique.

Il existe de nombreuses fonctions disponibles, avec des raccourcis simples, doubles, triples et appuyés sur les deux boutons. C’est jusqu’à huit fonctions, battant la plupart des rivaux, et elles sont bien mises en œuvre, sans activations accidentelles ni erreurs de frappe pendant mon temps avec les bourgeons.

Lewis Peintre / Fondeur

Bien que la conception circulaire des écouteurs puisse ne pas sembler idéale pour l’ajustement et le confort, la combinaison d’embouts et d’oreillettes interchangeables – ainsi qu’un test d’étanchéité dans l’application Nura – offre un ajustement parfait sans réel besoin de réajuster les écouteurs pendant des sessions d’écoute plus longues .

Il y a aussi plusieurs ensembles d’embouts et d’ailettes dans la boîte, ce qui signifie qu’il ne devrait pas être difficile de trouver une combinaison qui vous convient.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les écouteurs NuraTrue vivent dans l’étui de chargement entièrement noir qui les accompagne. Les bourgeons s’enclenchent magnétiquement pour fournir une charge sécurisée, et de petites LED (généralement cachées) à l’avant brillent en vert et rouge pour indiquer la durée de vie de la batterie des bourgeons et du boîtier lui-même.

Lewis Peintre / Fondeur

Le boîtier est plus haut et plus large que ses rivaux comme les AirPods Pro, mais cela est principalement dû à la conception des bourgeons stockés à l’intérieur.

Fonctionnalités intelligentes

Capable de se connecter à deux appareils Bluetooth à la fois

Qualité d’appel nettement améliorée

Autonomie de la batterie de 8 heures, avec 24 heures de plus dans le boîtier

Recharge sans fil pour la première fois

Les NuraBuds Pro offrent les fonctionnalités intelligentes standard que nous attendons des écouteurs sans fil haut de gamme, y compris la technologie de lecture/pause automatique et un mode de transparence, mais il y a bien plus que cela.

Les fonctionnalités Premium incluent la possibilité de se connecter à deux sources à la fois pour un transfert facile entre les deux, avec la possibilité de mettre en pause la musique sur la première source avant de passer à la seconde pour éviter les problèmes de lecture.

Lewis Peintre / Fondeur

Il y a aussi plus de microphones sur chaque bourgeon cette fois-ci, non seulement améliorant les capacités ANC – plus à ce sujet dans un instant – mais améliorant également considérablement la qualité du micro dans les appels.

Alors que ceux au téléphone se plaignaient d’un son étouffé et peu clair lors de l’utilisation des écouteurs NuraTrue standard, il y avait beaucoup moins de plaintes lors de l’utilisation du NuraTrue Pro. Cela ne veut pas dire qu’ils fonctionnent aussi bien que les AirPod, mais il y a certainement une amélioration.

De nouvelles fonctionnalités sont également disponibles via l’application compagnon Nura pour iOS et Android, introduisant pour la première fois un égaliseur personnalisé. Ce n’est pas aussi convivial que certains rivaux, sans préréglages, mais c’est une bonne idée pour les audiophiles qui veulent ajuster la sortie en fonction de leurs goûts avec cinq bandes de fréquences.

Lewis Peintre / Fondeur

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les écouteurs NuraTrue Pro offrent une impressionnante autonomie de huit heures de charge, avec 24 heures de charge supplémentaires dans l’étui fourni.

Cela représente un total de 32 heures, qui pourraient être encore prolongées si vous deviez désactiver des fonctionnalités telles que l’audio spatial et l’ANC. Bien que ces fonctionnalités soient les points forts du modèle Pro, il est probable que vous ne le ferez pas.

La charge sans fil compatible Qi est un nouvel ajout au NuraTrue Pro, offrant une expérience de charge plus pratique qu’une connexion USB-C filaire. Cependant, si vous optez pour une charge filaire, des vitesses de charge plus rapides signifient qu’il passera de plat à plein en environ une heure, soit la moitié du temps des bourgeons NuraTrue standard.

Tout cela est assez impressionnant, mais c’est dans le département audio que le NuraTrue Pro brille vraiment.

Qualité sonore

Le son personnalisé signature de Nura est toujours incroyable

Son chaud, équilibré et riche

Prise en charge audio sans perte – mais uniquement avec certains smartphones

En ce qui concerne les produits Nura, l’audio personnalisé est la fonction de titre, adaptant la sortie à vos oreilles pour améliorer les performances globales.

Lorsque vous configurez pour la première fois les écouteurs NuraTrue Pro sur l’application Nura, vous passerez par un test rapide pour déterminer la réponse en fréquence adaptée à vos oreilles, et les écouteurs ajusteront ensuite la sortie en conséquence. Il y a une démo pratique lors de la configuration qui montre à quel point il y a une amélioration, ainsi que la possibilité d’augmenter l’immersion.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est une caractéristique impressionnante qui fait briller les produits Nura parmi la concurrence, offrant des détails supplémentaires dans les morceaux préférés de longue date, avec un son riche, plein et détaillé et beaucoup de basses aussi. Vous avez également l’égaliseur disponible dans l’application si ce n’est pas tout à fait à votre goût, comme mentionné précédemment, mais je n’en ai jamais ressenti le besoin.

Bien que ce soit impressionnant, le NuraTrue Pro va encore plus loin avec la prise en charge d’un son de qualité CD sans perte via Bluetooth – une première pour les écouteurs sans fil.

Nura a travaillé avec Qualcomm pour intégrer son chipset audio SoC QCC5171 BT dans les bourgeons, ce qui vous permet de diffuser en continu 16 bits/44,1 kHz à un impressionnant 1,2 Mbps via le nouveau codec aptX Lossless de Qualcomm sans aucun câble connecté. Nura le qualifie de qualité CD, mais il est techniquement juste en deçà de la véritable qualité CD de 1,4 Mpbs – bien qu’il soit encore beaucoup plus proche que ce que vous obtiendrez de n’importe quel rival, faisant tomber le codec LDAC 990 kbps de Sony de la première place.

Vous aurez toujours besoin d’accéder à l’audio haute résolution sur votre smartphone, disponible auprès d’Apple Music, Tidal et Amazon Music, mais c’est une énorme affaire pour les audiophiles.

Cependant, il y a un problème avec la prise en charge audio sans perte ; il n’y a actuellement aucun téléphone sur le marché qui le supporte.

Nura dit que vous aurez besoin d’un smartphone avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1+ haut de gamme (et pas encore facilement disponible) et Bluetooth 5.3 pour utiliser l’audio sans perte. Étant donné la sortie prévue d’octobre 2022 de NuraTrue Pro, cela ne devrait pas poser autant de problème au lancement, mais vous aurez toujours besoin de l’un des derniers smartphones Android pour apprécier un son vraiment sans perte.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est également une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone, sans prise en charge de la lecture sans perte maintenant ou à l’avenir en raison d’un manque de compatibilité avec le codec audio aptX Lossless de Qualcomm. Un dongle USB sera disponible au lancement pour permettre la lecture haute résolution à partir d’un PC ou d’un Mac, mais cela n’aidera pas beaucoup les utilisateurs d’iOS.

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un pas en avant passionnant pour l’audio sans perte via Bluetooth, il y a quelques cerceaux à franchir pour vraiment l’apprécier.

Audio spatial et ANC

L’audio spatial améliore automatiquement les pistes stéréo

Pas de suivi de la tête comme avec les AirPods

L’ANC adaptatif est une amélioration notable par rapport à son prédécesseur

Une nouvelle fonctionnalité qui n’est pas exclusive à une poignée de smartphones qui n’ont pas encore été commercialisés est la prise en charge de l’audio spatial. Contrairement à ses rivaux, Nura n’utilise pas l’audio multicanal pour traiter son son spatial, mais améliore plutôt le son stéréo pour offrir une expérience d’écoute plus naturelle.

Ce n’est pas aussi immersif que l’expérience sur les AirPod d’Apple, sans doute la meilleure expérience audio spatiale avec suivi de la tête, mais le son est nettement plus naturel, surtout lorsqu’il est combiné avec l’audio personnalisé.

Il est difficile d’expliquer à ceux qui n’en ont pas encore fait l’expérience, mais cela amène essentiellement le son de l’intérieur de vos oreilles à l’espace autour de votre tête pour une expérience d’écoute semblable à celle d’un haut-parleur. Étant donné que la plupart des studios d’enregistrement utilisent des haut-parleurs au lieu d’un casque pour le mastering audio, il est sans doute plus proche du son voulu par l’artiste.

Lewis Peintre / Fondeur

La suppression active du bruit a également été améliorée cette fois-ci, mise à niveau vers Adaptive ANC qui ajustera les fréquences de suppression du bruit en fonction du bruit dans votre environnement.

Cela signifie que le NuraTrue Pro fait un travail nettement meilleur pour attaquer des sons spécifiques comme le bavardage et la ruée des voitures qui passent lorsque vous marchez dans la rue que son prédécesseur, bien qu’il fonctionne toujours mieux avec des tonalités à basse fréquence qu’avec des tonalités plus élevées.

Prix ​​et disponibilité

Les NuraTrue Pro sont disponibles pour revenir sur Kickstarter dès maintenant – un coup de chapeau à la campagne OG qui a lancé l’entreprise en 2017 – avec une sortie prévue pour “plus tard cette année”. Selon la campagne Kickstarter, ce sera probablement vers octobre 2022.

Avec de telles fonctionnalités haut de gamme, il n’est pas surprenant que les écouteurs soient confortablement premium avec un prix de 329 $ / 299 £, ce qui les place face à des modèles tels que le Sony WF-1000XM4 (actuellement notre premier choix pour les écouteurs sans fil) et le Bose. Écouteurs QC.

La bonne nouvelle est que si vous décidez de soutenir la campagne Kickstarter, vous bénéficierez d’une remise – mais soyez rapide si vous êtes tenté, car le stock disponible est limité.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, jetez un œil à notre sélection triée sur le volet des meilleurs écouteurs Bluetooth.

Lewis Peintre / Fondeur

Verdict

Les NuraTrue Pro sont une prochaine étape véritablement passionnante dans le voyage de Nura, offrant non seulement un son personnalisé riche et complet, mais pour la toute première fois, une prise en charge audio sans perte de qualité CD (presque) via Bluetooth. Le problème est qu’au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de smartphones avec le Snapdragon 8 Gen 1 Plus pour en profiter – même si ce sera moins un problème lors du lancement plus tard cette année.

Pourtant, à part l’audio sans perte, il y a beaucoup à aimer sur le NuraTrue Pro. Il a un design léger mais élégant avec des reflets en céramique, une autonomie de batterie solide à la fois dans les bourgeons et le boîtier qui l’accompagne, et de nouvelles touches comme la charge sans fil, la prise en charge audio spatiale et l’ANC adaptatif amélioré rendent le prix élevé un peu plus facile à avaler.

Spécifications