En un coup d’œil Note d’expert Avantages Sacs sans gâchis

Stockage d’outils à bord

Câble enroulé

Six litres de capacité de nettoyage Les inconvénients Lourd quand il est plein

Instructions de base

Sacs de remplacement requis

Peut être encombrant à ranger Notre avis Ce n’est pas seulement le sourire reconnaissable qui a fait de cet aspirateur un incontournable pour les petits et les grands dégâts. Bien que Henry ne convienne pas à toutes les maisons et puisse être une corvée à traîner, sa fiabilité, sa qualité de construction solide et son excellent ramassage, même sur un tapis, en font un bon choix pour ceux qui apprécient un nettoyage vraiment en profondeur.

Prix ​​lors de l’examen

375 $ environ

Peu d’aspirateurs sont dotés d’un sceau d’approbation professionnel ainsi que d’une reconnaissance instantanée. Derrière le visage souriant du Henry HVR160 fabriqué au Royaume-Uni de Numatic se cache la raison pour laquelle il est si apprécié : six litres de capacité de nettoyage, soit jusqu’à cinq fois plus que certains modèles sans sac, un long câble, pour que vous puissiez nettoyer différentes pièces sans avoir à débranchez-le et une portée de 26,1 m pour nettoyer les coins, les escaliers ou sous les meubles en toute simplicité.

Ajoutez à cela une languette auto-scellante sur le sac à l’intérieur, de sorte que vous puissiez le vider sans répandre le désordre partout, et il devient vite clair pourquoi 14 millions de Henrys ont déjà été fabriqués, dont la plupart sont encore utilisés.

Concevoir et construire

Ces dernières années, des aspirateurs-traîneaux élégants et élégants ont envahi le marché, mais Henry n’est pas cela. Au lieu de cela, le HVR160 est un bourreau de travail : conçu avec la fiabilité et la capacité à l’esprit plutôt que l’apparence.

En cela, sa conception le sert bien : Henry se sent robuste, avec quelques clips qui se libèrent pour que le dessus puisse être retiré pour vider le sac ou nettoyer le filtre à l’intérieur ; quatre roulettes pivotantes pour qu’il vous suive partout où vous allez ; et une construction en plastique solide qui semble prête à tout.

Rachel Ogden / Fonderie

Pour ceux qui aiment moins ses qualités anthropomorphiques, vous pouvez supprimer le visage d’Henry, même si cela ressemble à un sacrilège.

En plus, il y a un enrouleur manuel qui rassemble le câble d’alimentation de 10 m de long une fois le nettoyage terminé et une poignée pour transporter Henry.

Rachel Ogden / Fonderie

À l’arrière, vous trouverez deux broches pour le stockage des outils à bord : la nôtre est livrée avec deux brosses et une buse, qui peuvent être combinées pour que tous les outils aient une maison.

De l’autre côté se trouve le tuyau flexible et le tube en acier inoxydable d’Henry, qui peuvent être assemblés et ajustés en fonction de la taille de l’utilisateur : idéal si vous êtes plus grand ou plus petit que la moyenne. Il y a aussi un contrôle sur le tube pour faire varier l’aspiration.

Une chose à savoir est que Henry peut être lourd à traîner lorsqu’il se remplit, surtout si vous êtes habitué à un aspirateur sans fil : la machine et le kit pèsent à eux seuls 7,5 kg. Le stockage pourrait également être un problème : bien que le tuyau se clipse parfaitement à l’arrière, cela peut le rendre assez grand, même si l’aspirateur réel n’est que de 32 x 34 x 34,5 cm.

Rachel Ogden / Fonderie

Performances et fonctionnalités

Un domaine où Henry pourrait faire mieux est dans les instructions : elles sont en grande partie illustrées, ce qui rend difficile de connaître en détail les fonctionnalités de l’aspirateur. Par exemple, bien qu’il y ait un interrupteur sur la tête de brosse pour qu’elle puisse nettoyer à la fois les sols durs et les tapis, il n’est pas clair lequel est lequel : il est illustré avec l’interrupteur de la tête de brosse dans la même position pour les deux (nous l’avons utilisé avec les brosses vers le bas pour les sols durs). sols et plus pour les moquettes).

Il n’y a pas non plus de suggestion sur ce à quoi chaque outil est bon. En fin de compte, il s’agit d’apprendre lequel fonctionne le mieux pour le poste.

Rachel Ogden / Fonderie

Nous avons testé Henry sur des sols durs et mous, en utilisant de la farine comme poussière fine et de l’avoine comme débris. Ses performances étaient excellentes à la fois sur nos moquettes LVT et à poils moyens, la farine étant facilement aspirée au premier passage. L’avoine était un peu plus délicate : alors qu’elle était ramassée sur le tapis, une partie tombait de la tête de brosse lorsque la machine était éteinte, suggérant qu’elle n’avait pas atteint la cartouche depuis le tuyau.

L’avoine sur le sol dur présentait également une légère difficulté en ce sens que lorsque les brosses étaient abaissées, les débris avaient tendance à être balayés plutôt qu’aspirés. Le passage aux pinceaux a résolu le problème. Nous avons également testé l’outil brosse plate sur un canapé en tissu. Il ramasse facilement les poils d’animaux, bien qu’il soit plus difficile à manœuvrer qu’un aspirateur à main.

Prix ​​et disponibilité

Si vous êtes au Royaume-Uni, Henry HVR160 est disponible directement auprès de son fabricant Numatic pour 119,99 £, via le site Web My Henry. Il se décline en quatre coloris : le rouge traditionnel, mais aussi le bleu, le vert et le jaune. Vous pouvez aussi l’acheter chez Currysparmi d’autres détaillants, mais il n’y a pas beaucoup de différence de prix.

N’oubliez pas de prendre en compte le coût des sacs de remplacement. Ceux-ci sont largement disponibles et bon marché, coûtant environ 10 £ pour un pack de dix.

Henry est également disponible aux États-Unis. Vous pouvez en acheter un chez Wayfair pour environ 375 $, bien que ses spécifications soient légèrement différentes. Un pack de dix sacs de rechange coûte 31,35 $ d’Amazon.

Verdict

Henry de Numatic promet de grandes performances, une fiabilité et une construction robuste : et sur ces points, il livre un sans faute. Nous avons aimé qu’il n’y ait pas de rouleau de brosse pour s’emmêler et avoir besoin d’être nettoyé, ce qui en fait un entretien beaucoup moins important que les aspirateurs qui en comportent un. Il y a aussi beaucoup à dire sur sa construction d’une simplicité trompeuse : si quelque chose reste coincé dans un tube ou accidentellement aspiré, il peut être récupéré en quelques secondes.

Et pourtant, c’est loin d’être une machine de base : une puissance d’aspiration impressionnante et un design qui vous permet de nettoyer facilement chaque centimètre de votre maison font que cet aspirateur qui travaille dur vaut la peine d’être considéré, surtout si votre sans fil actuel ne nettoie pas aussi bien qu’il le devrait. .

En fin de compte, si le HVR160 convient à votre maison, cela dépend si vous avez suffisamment d’espace de stockage pour cela, si vous êtes heureux ou non d’acheter des sacs de remplacement, et si cela ne vous dérange pas de remorquer une machine derrière vous pendant que vous nettoyer. Si la réponse à ces questions est oui, il est temps d’inviter Henry chez vous.

