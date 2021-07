Revue « Nous avons l’intention de causer des ravages »: le rock zambien redécouvert

« Zamrock » est le tag appliqué à la musique de plusieurs groupes de rock de Zambie datant du début des années 1970 aux années 80. Autrefois connu sous le nom de Rhodésie du Nord, le pays d’Afrique australe a obtenu son indépendance en 1964. Les rockeurs zambiens ont appliqué les accents psychédéliques de British Invasion à des rythmes contagieux dérivés à la fois des traditions musicales de leur propre continent et de James Brown.

Un nouveau documentaire réalisé par Gio Arlotta, « We Intend to Cause Havoc », tire son titre de l’acronyme de WITCH, un combo zambien autrefois populaire. Arlotta, originaire d’Italie, est tombée par hasard sur la musique du groupe, puis a effectué un pèlerinage pour trouver ses créateurs. Dans les images ici, il voyage avec un couple de musiciens européens, Jacco Gardner et Nic Mauskovic, qui visitent des archives et des studios et rencontrent le seul membre survivant du groupe original, le charismatique chanteur et auteur-compositeur Emmanuel Chanda, dont le nom de scène était Jagari (après, oui, Mick Jagger).