Revue ‘Nostalgie’: Partez maintenant et ne revenez jamais

Dans le drame italien « Nostalgie », des étrangers regardent les rues depuis leurs fenêtres, fermant les volets lorsque les allées et venues deviennent trop dangereuses pour être vues. C’est Naples, où les ombres voltigent le long des toits et les rideaux se ferment après la tombée de la nuit. Le seul personnage qui semble se déplacer librement dans les rues est Felice (Pierfrancesco Favino), un homme d’affaires qui a abandonné la ville à l’adolescence et qui y est revenu pour la première fois en 40 ans.

Pendant son absence de Naples, Felice a fait sa vie au Caire. Il est marié; il dirige une entreprise prospère. Mais lorsque la santé défaillante de sa mère le ramène à Naples, il n’y a pas de salutation de sa ville natale assez froide pour distraire Felice de la chaleur de ses souvenirs. Dans des flashbacks, Felice se remémore sa jeunesse ratée, passée aux côtés de son meilleur ami, Oreste. Ils ont couru des motos et nagé dans la mer. Ils ont commis des délits mineurs. Celles-ci ont dégénéré en un acte de meurtre. Maintenant, Oreste (joué à l’âge adulte par Tommaso Ragno) est devenu la cheville ouvrière d’un clan criminel de la Camorra à Naples, et malgré tous les avertissements, Felice cherche désespérément à le retrouver.

Le réalisateur Mario Martone dépeint astucieusement Naples comme une ville qui dépend de codes criminels furtifs, et il mélange des éléments du genre thriller dans sa description du retour de Felice. Des sentinelles adolescentes maintiennent leurs postes fixes dans les rues, mais leurs yeux suivent Felice. Lorsque Felice parle, ses questions sont accueillies par un silence. Les portes semblent seulement se fermer et ne jamais s’ouvrir, et les habitants de la ville semblent se courber par réflexe, comme si une posture plus droite les marquerait comme des cibles. La description du crime par Martone est à la fois expressive et économique, un monde de danger se résumant à des pauses prégnantes et à des gestes infimes.

Nostalgie

Non classé. En italien, avec sous-titres. Durée : 1h57. Dans les théâtres.