Revue « No Sudden Move » : n’oubliez pas la ville automobile

Personne impliqué – pas les intrus ou leurs victimes – sait parfaitement ce qui se passe. Le spectateur de « No Sudden Move », dont la tâche relativement agréable est de relier un grand nombre de points finement disposés, est en bonne compagnie. Les gars qui restent dans la maison, Curt (Don Cheadle) et Ronald (Benicio Del Toro), ont été embauchés par un gars impatient nommé M. Jones (Brendan Fraser) pour le travail prétendument simple de baby-sitting armé. Avant la fin de la matinée, ils apprennent que d’autres agendas plus élaborés sont impliqués : les petites rancunes des patrons du crime organisé ; les ambitions voraces de l’industrie automobile ; les impératifs de la puissance et de la prospérité américaines d’après-guerre.

Un lundi matin ordinaire à Detroit, trois hommes masqués se présentent dans une belle maison en briques dans une rue bordée d’arbres. Une fois à l’intérieur, deux d’entre eux tiennent une mère et ses enfants sous la menace d’une arme tandis que leur collègue accompagne l’homme de la maison, un comptable intermédiaire chez General Motors, dans une course urgente. C’est le milieu des années 50, ce qui signifie que les voitures sont grandes et sinueuses, les hommes portent principalement des chapeaux et des cravates, et les femmes sont pour la plupart des épouses, des secrétaires ou des maîtresses.

Et aussi, au-dessus de tout cela, les préoccupations du réalisateur Steven Soderbergh. Dans la phase actuelle de sa carrière vertigineuse et protéiforme, Soderbergh est à la fois un cinéaste de genre intrépide et un praticien passionné du cinéma des idées. « No Sudden Move », tiré d’un scénario d’Ed Solomon (qui a écrit les trois films « Bill & Ted »), est pour la plupart un crime serré et tordu contre la montre avec une dette évidente envers Elmore Leonard (et un air de famille avec le grand thriller « Out of Sight » de Détroit de Soderbergh. Il a aussi des choses à dire – parfois un peu trop verbalement – sur la race, l’immobilier, le capitalisme et le pouvoir.

Ces choses sont intéressantes, mais peut-être pas aussi intéressantes que les gens qui les disent. L’histoire parle de la poursuite parfois mortelle d’argent et d’informations, mais le plus grand atout du film est son casting. Curt et Ronald, des petits joueurs habiles et intelligents mais aussi hors de leur profondeur, sont au centre de l’action, ce qui signifie que vous passez beaucoup de temps avec Cheadle et Del Toro alors qu’ils jouent un rôle très stressant – et mais discret – comédie de copain.

Ronald, un peu buveur et un peu raciste, parcourt le monde comme s’il dansait sur une mélodie triste que lui seul peut ici. Curt, tout juste sorti de prison avec ses propres chagrins, a l’esprit vif et l’intensité nerveuse d’un survivant. Chacun s’est heurté à un chef du crime local, ce qui est mauvais pour eux mais chanceux pour nous, puisque les gros bonnets sont joués par Ray Liotta et Bill Duke.

Il y a plus, notamment David Harbour en tant que comptable pathétique de GM et Amy Seimetz en tant que femme bouillonnante. Tout un mélodrame de malaise conjugal et de secret sexuel est inséré dans leurs scènes, même si « No Sudden Move » suggère un film des frères Coen avec une conscience sociale sincère à la place du cynisme ambiant. La plupart des personnages sont des joueurs semi-compétents dans un jeu truqué contre eux, et vous espérez qu’au moins certains d’entre eux joueront assez bien leurs mauvaises mains pour atteindre le seuil de rentabilité.

Le film lui-même est presque sans faille dans son professionnalisme, qui est à la fois une vertu et une limitation. Les costumes (par Marci Rodgers) et la conception de la production (par Hannah Beachler) créent un panorama de qualité muséale de la Motor City dans ses années de gloire, même si le script souligne certaines des fissures dans les surfaces polies. La précision et la grâce des acteurs que j’ai déjà nommés s’étendent tout au long de l’ensemble – à travers Jon Hamm (en tant qu’homme de loi sceptique), Frankie Shaw (en tant que secrétaire du directeur général avec la peau dans le jeu), Julia Fox (en tant qu’amant de Ronald ) – à au moins une surprise potentielle, je n’ai pas besoin de gâcher.

En accord avec les thèmes automobiles, tout fonctionne comme une machine bien huilée, c’est-à-dire aussi qu’un élément crucial et difficile à définir – d’âme, de spontanéité, de désordre ou d’inspiration – manque. L’objet qui met l’intrigue en mouvement est un ensemble de plans très convoités, qui à un moment donné doivent être déchirés en deux. Le schéma de « No Sudden Move » reste parfaitement intact, et la chose elle-même fonctionne à peu près selon les spécifications. Une agence d’évaluation des consommateurs lui donnerait des notes élevées pour la sécurité et l’efficacité, mais il ne quitte jamais la salle d’exposition.

Pas de mouvement soudain

Rated R. Bloodshed et conversation salée. Durée : 1 heure 55 minutes. Regarder sur HBO Max.